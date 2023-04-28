恋爱冒险游戏《美少女万华镜异闻 雪女》8 月 25 日发售，今日开启预约

IT之家 4 月 28 日消息，ωstar 现宣布，八宝备仁（八宝備仁）新作《美少女万华镜异闻：雪女》（美少女万華鏡異聞 雪おんな）将于 8 月 25 日（周五）正式发售，今日晚些时候开启预约。

同时，官方还放出了新作角色「雪女」，该角色头披白色长发，身着雪白与淡粉色交织的羽纱。但目前除了时间之外，并未有其他情报公布。

《美少女万华镜》是由日本 ωstar 社制作的系列超自然风格 AVG 游戏，该系列的第一部游戏发行于 2011 年 12 月 29 日，而该系列上一部作品还是 2020 年 5 月 29 日发布的《美少女万华镜 -理与迷宫的少女-》（俗称《美少女万华镜 5》），主要讲述惊悚作家深见夏彦跟莲华等人在一起调查女校怪奇事件的过程中所发生的事。

目前该系列共有 6 部作品，除外传以外的 5 部作品均围绕一个神秘的万华镜展开，正如梦幻绚丽的万华镜一般，透过万华镜看到的是五位性格迥异的少女的奇妙恋爱物语。

《美少女万华镜》系列采用恋爱冒险的游玩方式，基本上玩家在游玩的时候都需阅览屏幕上所显示的文本和聆听故事情节的发展，而且声音和文字会与人物拼合图和背景一同出现，然后玩家会在故事中遇见代替背景和人物拼合图的 CG。

除了首作和外传《致曾经是少女的你》外，基本每个系列都有至少两条剧情分支路线，每条路线的结局皆有所不同，而玩家的选择最终会影响进入哪条路线，并影响结局。

据公开资料，ωstar 脱胎于母公司クロスネット (CROSSNET) 会社（IT之家注：该会社因为作品战绩不佳已在 2009 年关闭），于 2011 年发布了系列第一作《美少女万华镜―咒われし传说の少女》 从而一战成名，之后相继推出了系列四部作品。该系列作品因为八宝老师的优质画风游戏剧情而备受玩家推崇，在国内有着不小的知名度。