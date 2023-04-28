EA 动作冒险游戏《星球大战 绝地：幸存者》今日发售，Steam 国区 298 元起

IT之家 4 月 28 日消息，《星球大战 绝地：幸存者》今日正式发售，登陆 PS5、XSX / S 以及 PC 平台，Steam 将于北京时间 4 月 28 日中午 12 点全球同步解锁，各平台预下载现已开放。

游戏确认支持官方中文，支持 HDR10、光线追踪、杜比全景声、60 fps+、Xbox Series X|S 性能强化。为单人单机类作品。EA Play 用户预购享受 9 折优惠。

目前，Steam 国区显示为 298 元 / 418 元，Xbox《星球大战绝地：幸存者》定价 69.9 美元（IT之家备注：当前约 484 元人民币）。

《星球大战 绝地：幸存者》由 Respawn Entertainment 与 Lucasfilm Games 合作开发，故事展开于《星球大战 绝地：陨落的武士团》事件发生五年后。

在这款跨银河系第三人称动作冒险游戏中，卡尔・凯斯提斯的故事仍将继续。这是一款以叙事为导向的单人游戏，其故事将于《星球大战 绝地：陨落的武士团》事件发生五年后展开。紧随卡尔的脚步，在银河系进一步陷入黑暗的同时，与各方敌人展开日益艰难的决斗。在被帝国势力逼到银河系的边缘地带之际，卡尔将发现自己逐渐被新旧威胁势力所包围。作为绝地武士最终幸存者的一员，卡尔不得不在银河系最为黑暗的时期挺身而出 —— 但他愿意付出多大的代价来保护自己和队友，以及绝地武士团的传承呢？

配置需求方面，这款游戏最低要求酷睿 i7-7700、锐龙 5 1400 这个级别的处理器，以及 GTX 1070、Radeon RX 580 级别的显卡：

最低配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 64-bit

处理器: 4 core / 8 threads | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400

内存: 8 GB RAM

显卡: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580

DirectX 版本: 12

网络: 宽带互联网连接

存储空间: 需要 130 GB 可用空间

推荐配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 64-bit

处理器: 4 core / 8 threads | Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X

内存: 16 GB RAM

显卡: 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT

DirectX 版本: 12

网络: 宽带互联网连接

存储空间: 需要 130 GB 可用空间

星球大战 绝地：幸存者 豪华版

购买《星球大战 绝地：幸存者》豪华版，即可解锁以《星球大战：新希望》中的汉・索罗，及卢克・天行者为设计灵感的专属外观。

“银河英雄”外观组合包包含：

“无赖”外观

“坚固”BD-1 外观

“DL-44”爆能枪套组

“新英雄”外观组合包包含：

“义军英雄”外观

“BD-宇航”BD-1 外观

“义军英雄”光剑套组

此外，还可获得以欧比旺・克诺比™为设计灵感的“绝地生存”外观组合包 *：

“隐士”外观

“隐士”光剑套组

“燃烧”爆能枪套组

星球大战 绝地：幸存者 标准版

预购《星球大战 绝地：幸存者》标准版，即可获取以欧比旺・克诺比为设计灵感的“绝地生存”外观组合包，为卡尔换上新装：