诈骗苹果 1700 万美元，前员工被判入狱 3 年并赔偿巨款

IT之家 4 月 28 日消息，前苹果员工普拉萨德（Dhidrenda Prasad）本周被判处三年有期徒刑，并被命令向苹果公司赔偿超 1700 万美元（IT之家备注：当前约 1.18 亿元人民币）。去年 11 月，普拉萨德承认与他人合谋进行欺诈和阴谋欺骗美国政府，从苹果公司窃取了数百万美元。

普拉萨德曾在 2008 年至 2018 年期间担任苹果公司全球服务供应链部门的一员，他的工作是从供应商那里购买零件和服务，用于维修旧设备。2011 年，普拉萨德开始收受回扣，夸大发票金额，并盗窃零件，导致苹果为未收到的零部件和服务付费。

两家供应商与普拉萨德合作，从苹果公司骗取钱财。他的诈骗手段包括将供应商的非法付款转给他的债权人，欺骗苹果公司为同样的部件支付两次费用，以及盗窃苹果公司购买的部件，并通过他的共谋者再次卖给苹果公司。总计，他被判定通过邮件和电汇欺诈手段窃取了 1700 万美元（当前约 1.18 亿元人民币）。

普拉萨德将被没收政府已经查封的近 550 万美元的资产，并需要支付另外 800 万美元的罚金。这 1350 万美元的没收款是在他必须向苹果公司支付的 1700 万美元和他欠税务局 180 万美元的税款之外。

在服刑三年后，他还将接受另外三年的监督释放期。