PICO OS 5.5.0 发布：新增手机远程投屏指引

IT之家 4 月 28 日消息，PICO XR 官方微信公众号近日发文宣布，将推送 PICO OS 5.5.0 更新，新增手机远程投屏指引、手机消息接入 VR 等，IT之家整理相关更新内容如下：

重要更新：

1、手机远程投屏指引，支持将 VR 画面投屏到手机 App 上，并能在手机上对 VR 设备进行辅助指引：新增了手机远程投屏指引功能，你可以通过手机 App，查看关联的 VR 画面，并可以在手机上点击任意坐标，在 VR 设备内就会出现相应位置的提示（支持 PICO 4 Pro、PICO 4 和 PICO Neo3）；

2、手机消息接入 VR，可以在 VR 内轻松查看短信验证码、消息和电话提醒。对于需要戴着 VR 查看手机通知的小伙伴来说非常方便（支持 PICO 4 Pro、PICO 4 和 PICO Neo3，「PICO VR」手机 App 需要升级至 2.1.2 版本及以上）；

3、串流助手 9.4.7 版本，串流游戏体验大幅提升：针对游戏玩家，在 PICO 串流助手 9.4.7 版本中上线了一系列的硬核优化策略，大幅提升了基础的串流游戏体验（支持 PICO 4 Pro、PICO 4 和 PICO Neo3）；

4、PICO 体感追踪器发布，全身动捕的开始：使用 PICO 体感追踪器，用户的腿部动作可以在 VR 应用中被识别，体验全身的体感玩法，在全新推出的节奏音游《闪韵灵境》中搭配 PICO 体感追踪器，用户不仅可以操控手柄，还能用腿部动作来击中音符或者躲避障碍，轻松实现全身燃脂，PICO 体感追踪器可在 PICO 官方商城购买（支持 PICO 4 Pro、PICO 4 和 PICO Neo3）。

Bug 修正：

PICO 4

修正了部分程序导致画面抖动的问题；

解决了在某些应用中 K 歌时声音时大时小的问题；

解决了在一些情况下问题反馈提交按钮不能点击的问题；

解决了在某些情况下，从推荐页到应用详情页，按 B 键返回失效的问题；

解决了在打开某些平面应用时，需要按两次 B 键才能返回的问题；

解决了部分游戏长按截取键无法录屏的问题；

解决了在部分系统下结束投屏时导致设备重启的问题；

优化了新手引导的部分任务进行不顺畅的问题；

修正了在某些情况下，创建大空间安全区后，面向方向会产生错误的问题；

修正了一些空间标定时高度错误的问题；

修正了偶尔头控光标模式下，光标会丢失，无法完成确认操作的问题；

修正了部分情况下串流界面安全区出现的问题；

修正了非常偶然的情况下后台组件因为某些原因启动失败，从而导致部分应用启动错误的问题；

优化了隐私协议和政策页面的滑动方式；

解决了一些游戏预加载失败的问题。

PICO Neo3