海航航空购入 100 架国产飞机，包括 60 架 C919 和 40 架 ARJ21

IT之家 4 月 28 日消息，海航航空集团官方微信公众号今日更新文章，宣布与中国商飞公司签署框架性订单协议，将购入 100 架国产大飞机，其中包括 60 架 C919 和 40 架 ARJ21。

C919

除此之外，海航控股的控股子公司乌鲁木齐航空、金鹏航空股份有限公司也签订了《C919 大型客机与 ARJ21 新支线客机买卖核心条款清单》，均将购入 30 架 C919 飞机。

此外，海航航空集团与中国商飞公司表示，后续双方还将在飞机进出口、航材维修、物流仓储、新技术应用、航材支援、维修保障、飞机构型优化等领域开展合作。

ARJ21

根据IT之家此前报道，C919 大型客机是继运-10 之后，我国第一款真正意义上的民航大飞机。资料显示，C919 大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，于 2007 年立项，2017 年首飞，座级 158-192 座，航程 4075-5555 千米。

全球首架国产大飞机 C919 于 2022 年 12 月 9 日正式交付给中国东方航空。

而 ARJ21 作为我国第一款走完喷气客机设计、制造、试验、试飞、批产、交付、运营全过程的商用飞机，属于中短程涡扇支线客机，航程 2225-3700 公里，主要用于满足从中心城市向周边中小城市辐射型航线的使用要求，该飞机已经先后交付成都航空、天骄航空、江西航空、中国国航、一二三航空、南方航空、华夏航空、翎亚航空等国内外客户 100 架。