微软 AI 设计工具 Microsoft Designer 开启公测，支持 Edge 侧边栏

IT之家 4 月 28 日消息，Microsoft Designer 于 2022 年 10 月首次发布，是一款由生成式 AI 功能提供支持的新设计工具，包括 OpenAI 的 DALL.E 2 。今天微软公司透露，Microsoft Designer 现在可供任何人在完整的公共预览版中使用。

如果你想要快速地做出一些专业品质的设计作品，比如社交媒体帖子、邀请函、数字明信片等，你可能会想到使用 Photoshop、Illustrator 等专业的设计软件。但是，这些软件的学习成本和使用难度可能会让人望而却步。

而 Designer 是一款基于网页的应用程序，无需安装任何软件，只要有浏览器和网络就可以使用。其特色是利用了人工智能技术，可以根据用户的文字描述来生成各种图片，并提供多种模板和风格供用户选择和自定义。

Designer 的核心功能之一是搭载了由 OpenAI 开发的 AI 绘画工具 DALL-E 2，可以根据用户输入的任意文字指令来创造出惊艳的图像。比如，如果你输入“穿着圣诞服装的女孩”，DALL-E 2 就能在几秒钟内生成三张不同风格的图片，你可以选择其中一张或多张用于你的设计项目。这样一来，就不需要再费心去寻找合适的图片素材了。

Designer 还提供了一个便捷的功能，就是可以直接在微软 Edge 浏览器的边栏中使用。这样，当你在浏览网页时突然有了灵感，想要做一个设计作品时，就不需要离开当前页面，也不需要下载任何扩展程序，只要点击边栏上的 Designer 图标，就可以立即开始创作了。

微软表示，Designer 是为了帮助用户释放他们的创造力而开发的，无论是专业设计师还是普通用户，都可以利用它来实现自己的想法，并制作出高质量、独特、美观的内容。微软还表示，Designer 目前仍在不断完善中，未来将会增加更多的功能和集成方式，让用户享受更流畅和愉悦的设计体验。即将增加的内容将包括用另一种方式快速替换图片中的背景，同时扩大背景艺术以填充整个图片。设计器还将让用户用新的内容填充图形，甚至也可以擦除图像中的内容。

如果IT之家的小伙伴对微软 Designer 感兴趣，可以访问其官方网站 designer.microsoft.com 来体验。