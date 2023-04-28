荣耀 X40 GT 手机 8GB+128GB 内存版本今日开售，1799 元

IT之家 4 月 28 日消息，荣耀今日推出 8GB+128GB 内存版本荣耀 X40 GT，并在 10:08 上线各大官方渠道，定价 1799 元。

根据IT之家此前报道，荣耀 X40 GT 搭载高通骁龙 888 处理器，辅以 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 存储，性能表现强悍；支持智慧内存引擎，运存可扩展到 19GB；配备 6.81 英寸 FHD+ LCD 屏，支持 144Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率，通过预测插帧算法可实现 480Hz TP 报点率；内置 4800mAh 电池，支持 66W 快充。

影像方面，这款手机前置搭载了一枚 1600 万像素的自拍镜头，后置采用三摄模组设计，分别为 5000 万像素的主摄、200 万像素的微距镜头以及 200 万像素的景深镜头。

散热方面，荣耀 X40 GT 采用 13 层立体散热、8 层高性能石墨片、4000 多平方毫米的 VC 散热装置。此外，荣耀 X40 GT 搭载了 GPU Turbo X 技术，GPU 渲染性能提升 30%，重载游戏功耗下降 6%，重载游戏温度下降 1 度；对于各种性能场景，也通过千万量级的反复训练，达到 CPU 频点智能调度。