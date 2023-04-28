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比亚迪驱逐舰 05 冠军版上市：最高纯电续航 120km，售 10.18 万-14.88 万元

2023/4/28 11:26:23 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 28 日消息，比亚迪驱逐舰 05 冠军版今日上市，新车共推出 5 款配置，售价区间 10.18 万-14.88 万元，在外观配色、内饰细节、舒适及科技配置进行多处升级，提供 55km 和 120km 两种纯电续航里程车型可供选择。

驱逐舰 05 冠军版延续海洋网专属的“海洋美学”设计理念打造，增加了一种墨石蓝的车身颜色。内饰方面，120km 车型的座椅、方向盘缝线及空调装饰条颜色升级为釉玉蓝配色，方向盘和中控面板也用了哑光材质。

IT之家从比亚迪官方获悉，新车全系标配 DiLink 智能网联系统，支持语音交互、K 歌、OTA 升级等功能；还有 12.8 英寸的旋转屏幕、数字钥匙等智能科技配置，并且新增支持 iPhone 和 Apple Watch 来解锁车门。

动力方面，新车采用了 DM-i 超级混动技术，由 1.5L 高效发动机、EHS 电混系统和刀片电池组成，可以提供 55km 和 120km 两种纯电续航里程（NEDC 工况），亏电油耗低至 3.8L，综合续航里程超过 1200 公里，120km 车型还配备了 17kW 直流快充接口和 VTOL 移动电站功能。

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