谷歌 Pixel 7a 手机宣传图曝光：90Hz 屏幕、支持无线充电、6400 万像素主摄

IT之家 4 月 28 日消息，根据国外科技媒体 MySmartPrice 报道，基于消息源 OnLeaks 分享的爆料信息，透露了谷歌 Pixel 7a 的宣传物料以及关键规格信息。

谷歌计划在 2023 年 5 月召开的 I / O 开发者大会上宣布 Pixel 7a 手机，根据宣传物料信息，基本确认了几周前关于 Pixel 7a 手机的爆料。IT之家附相关宣传物料图如下：

宣传物料信息显示，Pixel 7a 背面配有 6400 万像素主摄（索尼 IMX787），此外还有一枚 1200 万像素超广角镜头，通过谷歌优秀的算法加成，能够拍出优秀的照片。

宣传物料信息还显示，Pixel 7a 手机配备 Tensor G2 SoC 以及 Titan M2 安全芯片。

其中一张照片显示了无线充电底座，表明 Pixel 7a 将支持无线充电，这是首款支持无线充电的 Pixel A 系列手机。虽然图片并未证实这一点，但此前消息称该机无线充电功率为 5W。

宣传物料信息还显示该机屏幕支持自适应刷新率，根据屏幕内容在 60Hz 和 90Hz 刷新率之间切换。该机在开启极致省电模式之后，可以续航 72 小时。