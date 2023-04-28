中式悬疑解谜游戏《纸嫁衣 4：红丝缠》上线 Steam 商城，首发 28.8 元

IT之家 4 月 28 日消息，中式悬疑解谜游戏《纸嫁衣》系列的第 4 部作品《纸嫁衣 4：红丝缠》今日正式上线 Steam 商城，国区售价 32 元，首发可享 9 折优惠，售价为 28.8 元，感兴趣的网友可点此进行购买。

游戏配置方面，这款游戏最低需要 Windows 7sp1 / Windows 10 操作系统、Intel Core2 Duo E6550 / AMD equivalent 处理器、NVIDIA Geforce GT440（512M）/AMD Radeon equivalent 显卡以及 1GB 可用存储空间即可流畅运行。

IT之家附《纸嫁衣 4：红丝缠》游戏简介：

祈红娘，赐良缘。

意绵绵，玉生烟。

红丝缠指间，情字最难解。

多年未见，眼前人还是彼时人吗？

虚实交错人鬼难辨，你还是你吗？

《纸嫁衣 4 红丝缠》是一款中式悬疑剧情解谜游戏，为《纸嫁衣》系列的第 4 部作品。欢迎大家重返纸嫁衣的世界，这一次让我们一起揭开益昌镇的秘密……

每一部纸嫁衣我们都在力求制造不同的体验。之前几部中，我们尝试过在不同的方面解构解谜和民俗（比如物理解谜、给自己烧纸等）。

而这一部，我们打算返璞归真一下，尝试更加传统的方向，还原老式经典民俗电影的感觉。

新作将继续升级：

中国传统民俗文化升级 —— 更多中国民俗文化与玄学，更多的纸人；

美术升级 —— 美术部新来了几位怪人（大师），纸人之类的玩意们将更加诡异了；

心跳升级 —— 不同纸迷对前作心跳度评价不一。有人说更刺激了，也有人说“还不如以前那个”。所以这次我们不敢用力太猛，只号称增加个 0.01 倍吧，心脏病患者勿入。