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首页 > 游戏之家>游戏快报

下载量超 3500 万次，谷歌 Play 商城发现 38 款山寨《我的世界》手游

2023/4/28 12:21:40 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 4 月 28 日消息，根据 McAfee 移动安全团队发布的最新报告，在谷歌 Play Store 上发现了至少 38 款山寨《我的世界》手游，累计下载量已经超过 3500 万次。

McAfee 在向谷歌报告上述发现之后，已经移除了这些问题游戏。IT之家附主要山寨应用下载次数如下：

  • Block Box Master Diamond – 下载超 1000 万次

  • Craft Sword Mini Fun – 下载超 500 万次

  • Block Box Skyland Sword – 下载超 500 万次

  • Craft Monster Crazy Sword – 下载超 500 万次

  • Block Pro Forrest Diamond – 下载超 100 万次

  • Block Game Skyland Forrest – 下载超 100 万次

  • Block Rainbow Sword Dragon – 下载超 100 万次

  • Craft Rainbow Mini Builder – 下载超 100 万次

  • Block Forrest Tree Crazy – 下载超 100 万次

玩家在启动这些山寨《我的世界》手游之后，就会加载广告，但不会显示屏幕内容。McAfee 报告说，几个应用程序的初始网络数据包具有相似的结构，使用“3.txt”作为“https://(random).netlify.app/ 3.txt”形式的路径。

虽然加载广告是恶意应用中威胁程度比较低的，但会降低移动设备的性能，引发隐私问题，甚至可能造成安全漏洞，使用户可能受到更严重的感染。

详细报告可以访问：HiddenAds Spread via Android Gaming Apps on Google Play

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关键词：我的世界

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