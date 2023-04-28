Excel 快速核对两个表格内容方法介绍

如果给你两列数据，让你快速地找不同，你知道怎么操作吗？不会也没关系，今天，小汪老师就来用多种方法，教大家用 Excel 对比数据找不同，一起来看看吧！

1、对比两列找不同

两列数据比较多，如何对比找不同？

使用 IF 函数来搞定，公式：=IF (A2=B2,"相同","不相同")。

2、对比两列找不同

还有一种方法，我们可以选中两列数据，然后直接使用快捷键「Ctrl + \」，可一键对比两列数据找出不同之处。

3、对比不同顺序找不同

两列内容基本相同，顺序不同，怎么对比两列数据找不同？

我们先选中这两列内容，然后进入「开始」-「样式」-「条件格式」-「突出显示单元格规则」-「重复值」，将弹出的「重复值」对话框中，我们可以将「重复」设为「唯一」，这样，我们就可以看到两列中唯一值，不同之处。

4、对比两个表格找不同

对比两个表格找不同。位置相同，个别数据有差异，找出不同内容。

复制其中一个表格，然后定位到另一个表格，「右键」-「选择性粘贴」-「减」-「确定」。相同内容相减得“0”，不同的结果就会凸显出来。

5、填充颜色

选中“Sheet1”中的表格，进入「开始」-「样式」-「条件格式」-「新建规则」-「使用公式确定要设置格式的单元格」，选择“Sheet1”中的表格区域，按三下 F4 键，将绝对引用设为相对引用，然后输入“<”“>”小于号和大于号，再在“Sheet2”中选择表格区域，同样设为相对引用。最后，我们点击「格式」设置一下填充颜色即可。

6、对比两个不同顺序表格

两个表格的内容基本相同，但是顺序不同。

我们可以新建一个工作表，单击「数据」-「数据工具」-「合并计算」-「标准偏差」选择引用位置，然后将两个表格依次添加进来，最后勾选「首行」和「最左列」确定即可。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪