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诺基亚 XR21 手机配置曝光：骁龙 695 处理器 + 4800mAh 电池

2023/4/28 12:45:33 来源：IT之家 作者：渊博（实习） 责编：渊博
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IT之家 4 月 28 日消息，根据此前消息，诺基亚即将推出名为“诺基亚 XR30”的手机。而在这款手机正式发布前，GIZMOCHINA 报道，该机在上市后将更名为“诺基亚 XR21”，并曝光了这款手机的部分配置信息。

具体来看，诺基亚 XR21 将搭载一块 6.49 英寸 IPS 液晶显示屏，分辨率为 1080×2400，支持 120Hz 刷新率，并配备了康宁大猩猩玻璃。

处理器方面，这款手机将搭载骁龙 695 处理器，仅提供 6GB+128GB 一个内存版本，运行基于 Android 12 的操作系统。其内置一枚 4800mAh 电池，支持 33W 快充。

影像方面，新机前置搭载一枚 1600 万像素的自拍镜头，后置采用双摄模组设计，分别为 6400 万像素的主摄以及 800 万像素的辅助传感器，支持 1080p 视频拍摄。

除此之外，这款手机还配备了侧面指纹识别按钮，并保留了 3.5mm 耳机插孔，支持蓝牙 5.2、Wi-Fi 6 等等。

根据IT之家此前报道的诺基亚 XR21 的渲染图来看，这款手机将有黑色和绿色两种配色可选，整机外观与前代相比略有修改，具有相似的居中打孔显示屏和硬塑料外壳，预计这款新机将支持 IP68 防尘防水。

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关键词：诺基亚诺基亚XR21

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