3000 万预约的《逆水寒》手游今日开启二测，多次冲上热搜

IT之家 4 月 28 日消息，网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》手游今日开启了寻梦测试。本次测试为 5 万人规模，游戏还多次冲到了热搜榜上。

本次测试形式为删档、付费测试，付费将在公测超额返还；测试持续 14 天，为了预先测试服务器压力，将支持 5 万名玩家参与，安卓、苹果玩家均可申请测试，同时支持 PC 模拟器。

前一日，逆水寒手游官方宣布游戏全网预约量达到了 3000 万，同步在 h.163.com 官网开启 3000 万元红包周边福利的公测冲刺预约活动。同时，游戏在各个平台的预约榜上也几乎呈现“屠榜”之势。

有玩家发现，腾讯的 QQ 手游上也有逆水寒手游的推荐，腾讯还将其称为“3A 武侠新游”。

IT之家此前报道，今年 1 月，国家新闻出版署公布了 2023 年游戏审批变更信息，其中《逆水寒》增报移动端版本。这也意味着，《逆水寒》手游已获得版号。该作将于 6 月 30 日全平台正式公测，预计将于 2023 年年内上线。

在去年举行的高通骁龙 8 Gen 2 发布会上，《逆水寒》手游成为基于高通芯片全球首款支持光追的大型角色扮演游戏。借助骁龙 8 Gen 2 上全新高通 Adreno GPU 带来的性能，高通与网易率先在《逆水寒》手游中落地实装了手机光线追踪功能。

从演示场景来看，在《逆水寒》手游开启实时光追效果后，游戏引擎可以按照光线反射规律渲染画面，侠客、竹林、天空被清晰地倒映在水面中。

值得一提的是，《逆水寒》手游官方最近还宣布是国内首个为 NPC 搭载人工智能引擎的手游，游戏中的高智能 NPC 能和玩家自由对话，并且基于对话内容，自主给出有逻辑的行为反馈。

游戏最抓人眼球的特色，主要在于官方反复输出的“不卖数值”、“中国味宏大开放世界”、“殊途同归”这三点。

氪金方面，开发组已经做出“完全不卖数值”的决定，做史上首个赛季制更新的开放世界 MMO，不用点卡，装备全靠打，任何时候入坑都能跟上进度。

不仅如此，官方称在成为新营收主力的外观时装方面，和竞品相比时装更精致，价格却更低、甚至只是零头。为了补贴营收，逆水寒手游还将在游戏内合理地植入广告，进一步大幅降低游戏的氪度。

开放世界方面，根据官方介绍，与塞尔达、原神、老头环这些游戏不同，《逆水寒》手游的开放世界具有独特的东方侠义与人文魅力，全景式还原千年前大宋经典的繁华城市、市井生活、动态社会关系网，用开放世界打造细腻会呼吸的江湖。开放世界里有数以千计（非虚数）的各类精彩谜题，不仅有物理引擎还有化学引擎，操纵五行元素与万物交互，鼓励玩家大开脑洞解决谜题。并且奖励丰厚，还神兵于江湖、还神功与江湖，让玩家探索江湖的途中便可收集全部成长材料，“装备全靠打”。

官方还宣称，“汇聚人类游戏工业文明 50 年的精华”，《逆水寒》手游融汇了各种不同玩法模式，包括借鉴《战神》《只狼》等 ACT 游戏的 BOSS 战、《底特律变人》式的高品质多分支蝴蝶效应剧情、《拳皇》式的街机格斗、《逆转裁判》式的断案玩法、美如换装游戏的捏脸和外观系统……

副本更是花样繁多，有颇具艺术韵味的水墨横版过关、有“音游”和弹幕射击的完美结合，还有各种狼人杀机制、中华五音妙用、肉鸽挑战副本等新意副本…… 更有人生模拟器式的庞大身份系统，目前“江湖百业”中有接近百个（并非虚数）完全不同的身份，再现《清明上河图》上百业俱兴的景象。

游戏的玩法非常繁杂，但官方推出了一个极其大胆的设定 —— 独创的“殊途同归”体系，让休闲探索玩家可以与 PVP 玩家以及 PVE 竞速玩家共享段位体系，让休闲探索玩家也可以轻松拿满奖励。同样得益于殊途同归，游戏中每日推荐任务，可以无限次刷新，刷到自己想玩的为止，极度熟练情况下甚至几十秒就可以拿完日课奖励，大幅度降低游戏的肝度。