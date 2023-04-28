卡普空：《街头霸王 6》目标销量 1000 万套，未来游戏都支持跨平台联机

IT之家 4 月 28 日消息，卡普空对《街头霸王 6》寄予厚望，计划让这款备受期待的游戏在其生命周期内卖出超过一千万份。

卡普空的代表董事 Haruhiro Tsujimoto 在接受《Famitsu》杂志采访时，透露了公司对这款即将于 6 月 2 日在 Xbox Series X / S、PS4、PS5 和 PC 平台发售的游戏的计划和期待。公司的雄心勃勃的销售目标源于《街头霸王 5》的成功，该作已经卖出了超过 700 万份。Tsujimoto 表示，公司希望进一步突破极限，从前作的不足中吸取教训，提升系列游戏的各个方面，包括专注于电子竞技，并扩大游戏的受众群体。

为了跟上时代的步伐和满足玩家的需求，Tsujimoto 还确认，卡普空未来的游戏，包括下一代《怪物猎人》，都将支持跨平台联机（IT之家注：《街头霸王 6》支持跨平台联机）。这一功能预计将在公司的未来发展中起到重要作用，而开发《恐龙浩劫（Exoprimal）》也帮助卡普空积累了必要的技术。

对跨平台联机的重视是一个值得欢迎的举措，随着卡普空现在 80% 的销售都是数字化的，看来该公司致力于适应游戏行业的变化，并确保其游戏对各个平台的玩家都保持可达性和吸引力。