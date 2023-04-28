连续三个季度下滑后，SK 海力士预计 2023 年二季度营收将反弹

4 月 28 日消息，据外媒报道，消费电子产品需求下滑导致的存储芯片需求与价格双双下滑，影响到了三星电子、SK 海力士这两大存储芯片大厂的业绩，其中 SK 海力士的营收已连续三个季度同比环比均下滑，连续两个季度出现净亏损。

但从 SK 海力士发布的财报来看，他们的营收在二季度有望好转。他们已在财报中表示，预计随着销量的逐渐增加，在一季度触底之后，营收在二季度将会反弹。

SK 海力士一季度的财报是在本周发布的，在二季度已过去近一个月的情况下，他们给出营收在二季度将会反弹的这一预期，也就意味着他们的销量，较一季度已在增加，可预见的二季度的销量，也将高于一季度。

SK 海力士的营收，是从去年三季度开始同比环比下滑的，当季 10.98 万亿韩元（IT之家备注：当前约 566.57 亿元人民币）的营收，同比下滑 7%，环比下滑 20%；随后一个季度进一步下滑，降至 7.67 万亿韩元（当前约 395.77 亿元人民币），同比下滑 38%，环比下滑 30%；今年一季度的 5.088 万亿韩元（当前约 262.54 亿元人民币），环比再下滑 34%，同比则是下滑 58%。

营收同比环比下滑，SK 海力士的净利润从去年三季度开始也大幅下滑，三季度的 1.1 万亿韩元（当前约 56.76 亿元人民币），同比环比均下滑超过 60%，四季度则是出现了 3.72 万亿韩元（当前约 191.95 亿元人民币）的净亏损，今年一度的净亏损虽有收窄，但仍高达 2.858 万亿韩元（当前约 147.47 亿元人民币）。