消息称三星电子将减少存储芯片生产设备投资，并调整产能利用率

4 月 27 日消息，据外媒报道，在预计一季度的营业利润将同比下滑超过 90% 之后，此前无意人为削减存储芯片产量的三星电子，也终于决定减产。

而最新的报道显示，在三星电子宣布决定削减存储芯片的产量之后，他们就在推进减产事宜，自宣布之后就一直在减少生产设备上投资，并调整产能利用率。

从外媒的报道来看，三星电子是在 4 月 7 日给出一季度的业绩预期，预计营业利润将降至约 6000 亿韩元（IT之家备注：当前约 31.08 亿元人民币）的当天，宣布决定减少产量，以推动市场的供求均衡的。

不过，当时外媒在报道中也提到，三星电子只是削减了短期的产量。他们在给外媒的一份声明中就表示，他们已经调整了短期生产计划，但由于他们预计长期需求依旧强劲，他们也将继续在基础设施上进行投资，确保必要的洁净室，并扩大研发方面的投资，以巩固技术领先地位。

三星电子是全球最大的存储芯片厂商，在市场供过于求，需求与价格双双下滑的情况下，他们主动减产，有助于市场供需尽快平衡，并稳定价格。

在存储芯片需求不理想，价格下滑的背景下，三星电子的存储业务也受到了影响，在一季度的营收降至 8.92 万亿韩元（当前约 462.06 亿元人民币），同比下滑 56%，环比也下滑 27%，所在的设备解决方案部门在一季度也由盈转亏，出现了 4.58 万亿韩元（当前约 237.24 亿元人民币）的营业亏损。