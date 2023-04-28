Lava Blaze 1X 5G 手机现身官网：天玑 700 芯片 + 50MP 主摄像头

IT之家 4 月 28 日消息，印度本土厂商 Lava 于去年 10 月正式发布了 Blaze 5G 手机，现在 Blaze 1X 5G 新型号已经在 Lava 官方网站上列出。

Lava Blaze 1X 5G 手机配备 6.5 英寸 90Hz 720x1600 LCD 显示屏，搭载联发科天玑 700 SoC，后置 50MP 主摄像头，还有两个副摄像头，前置 8MP 自拍相机。

Lava Blaze 1X 5G 手机采用 6GB 内存（支持 5GB 的虚拟内存 + 128GB UFS 2.2 存储，可通过 microSD 卡扩展至 1TB，内置 5000mAh 电池，支持 15W 充电（但附赠 12W 充电器）。

不过该手机搭载了较旧的 Android 12 系统，机身尺寸为 165.3 x 76.4 x 8.9 毫米，重量为 207 克；还支持指纹识别和 3.5 毫米耳机插孔，提供两种配色：玻璃绿和玻璃蓝，售价还未公布。

与原来的 Blaze 相比，新型号的屏幕略小（6.5 英寸对 6.52 英寸），充电速度更快（15W 对 10W）。作为对比，Blaze 5G 手机 6GB 内存版目前售价 12000 印度卢比（IT之家备注：当前约 1016 元人民币）。