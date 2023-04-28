广州公共交通票价优惠调整方案：地铁公交超出 200 元部分 5 折优惠

IT之家 4 月 28 日消息，广州地铁集团、广州公交集团发布关于《广州市公共交通票价优惠调整方案》的公示，普通乘客在一个自然月内，乘坐广州地铁公交累计实际支出票款满 80 元不满 200 元部分享受 8 折优惠；超出 200 元部分享受 5 折优惠。

IT之家附适用范围：

公交线路：市交通运输局统一监管的编码公交线路（不含便民车、定制公交等特殊线路）。

轨道交通线路：广州市域范围内地铁线路、有轨电车、APM 线、广佛线及七号线西延段。

水巴线路：市港务局统一监管的编码水上巴士线路。

广州市公交、地铁基础票价分别自 1996 年、2006 年制定以来，至今未作调整。2010 年起，广州市实施羊城通普通卡累计 15 次之后 6 折的票价优惠方案，成为全国第一批实施公共交通票价优惠政策的城市，并一直沿用至今。

此前，广州地铁集团、广州公交集团召开专家论证会论证，形成两个方案于 2021 年 9 月 10 日-10 月 10 日向公众征求意见，拟将普通乘客优惠方式从累计次数优惠调整为累计金额优惠。

两个征求社会意见方案如下：