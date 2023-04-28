小米生态 ZMI|CUKTECH 10000mAh 充电宝口袋版发布：自带双向 Type-C 线充、22.5W 快充

IT之家 4 月 28 日消息，小米旗下 ZMI|CUKTECH 发布了全新的自带线充 10000mAh 充电宝口袋版，自带双向 Type-C，一根线支持充电 + 放电，支持 22.5W 快充，可适配小电流设备，采用粉蓝渐变色，售价 149 元，IT之家查询券后价 139 元。

ZMI 10000mAh 自带线充电宝口袋版采用了挂绳式设计，支持充电 + 自充，自带线已通过 5000 次 180° 弯折测试；自带线支持 22.5W 输入 / 输出，支持 30 分钟为小米 13 手机充电 50%；Type-C 口兼容 20W PD 苹果快充，30 分钟为 iPhone 14 充电约 58%。

CUKTECH 实验室测试，10000mAh 电量可为小米 13 充电 1.6 次，为 iPhone 14 充电 1.7 次，支持带上飞机，符合国际航空运输标准。

ZMI 10000mAh 自带线充电宝口袋版小电流充电模式可为蓝牙耳机、智能手环等小型数码产品充电；兼容多设备，支持三台设备同时充，自带双向 Type-C 充电线和一个 Type-C 口 + 一个 USB-A 口可同时输出，实现手机、平板电脑、Switch 三台设备一起充电。

ZMI 10000mAh 自带线充电宝口袋版支持多重安全保护，包括过功率保护、短路保护、Reset 保护、过压保护、过充保护、过流保护、电芯过放保护、过放保护、电芯过流保护、电芯过压保护等。