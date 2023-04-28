TCL 华星展示最新 15.6 英寸笔记本屏：支持 120Hz 手部触控和 240Hz 笔部触控

IT之家 4 月 28 日消息，在 2023 中国家电及消费电子博览会 (AWE 2023) 上，TCL 华星展示了最新的 15.6 英寸超薄高清 In-Cell 触控笔电显示屏。

IT之家附 TCL 华星最新 15.6 英寸笔电显示屏参数如下：

这款产品应用了 TCL 华星 In-Cell 触控技术，支持 120Hz 手部触控以及 240Hz 笔部触控，可实现十指触控与主动笔的自由切换，替代鼠标与键盘在屏幕上进行操作，完美匹配专业设计需求，大大提升了交互体验。在屏幕形态方面，TCL 华星 In-Cell 工艺将触控传感器集成于一块屏幕内，可有效减少外挂 CTP 带来的成本提升与模组厚度的增加，让屏幕整体看上去更加轻薄时尚。

TCL 华星还展示了 17 英寸 IGZO 印刷 OLED 折叠显示屏。官方称，这款产品采用自主发光喷墨打印 OLED 技术，结合新型 Oxide 补偿电路技术，色彩鲜艳生动，产品应用范围广；兼容折叠 NoteBook、Pad 、Monitor 等多功能形态，可实现多功能场景应用，用户可根据自己的需求便捷切换折叠屏和直屏模式。此外，该屏幕支持智慧分屏功能，在分屏模式下，用户可实现多任务同界面协同开展工作，从而降低操作成本，提升工作效率。如用户可将一面屏幕作为显示页面，另外一面屏幕作为显示键盘或笔记记录，实现内容与交互的双重兼顾。