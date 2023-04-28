比亚迪腾势 D9 汽车五一期间送 50GB 出行流量礼包

IT之家 4 月 28 日消息，腾势汽车宣布，将发放五一出行流量礼包 50GB，适用客户为 2023 年 5 月 7 日 (含) 前已提车并激活车机流量的全部腾势 D9 用户，流量包有效使用时间为 2023 年 5 月 1 日 (含)-2023 年 5 月 31 日 (含)。

IT之家曾报道，腾势汽车此前表示，2023 年 3 月 31 日前通过官方渠道定购腾势 D9 车型，自定购日 (含) 起 90 天内，如果所购车型的官方售价发生降价情形，腾势汽车承诺将主动返还差价。

作为一款中大型高端新能源 MPV，腾势 D9 于去年 8 月上市，并于 10 月底开启交付，提供 DM-i 超级混动和纯电 2 个版本 7 款车型。

腾势 D9 整车尺寸长宽高分别为 5250/1960/1920mm，轴距为 3110mm。其中，DM 动力系统采用 DM-i 超级混动技术，综合续航达 1040km，纯电续航最大 190km；EV 动力系统基于 e 平台 3.0 打造，CLTC 最长续航可达 600+ km。

腾势 D9 支持云影天光真木饰板、标配丹拿 14 个扬声器，质感麂皮顶棚；还拥有 5-55 度冷暖双温冰箱，电动托盘和精致杯架；后备箱空间达 410-570L 容积；支持腾势 Link 智能交互座舱，七屏互联、全场景智能语音。