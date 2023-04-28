广汽集团一季报：营业总收入 263.93 亿元，新能源汽车销售 18.5 万辆

IT之家 4 月 28 日消息，广汽集团（601238.SH，02238.HK）公布 2023 年第一季度报告，营业总收入 263.93 亿元，同比增长 14.03%；实现累计归母净利润 15.38 亿元。

研发方面，广汽集团累计自主研发投入 395 亿元，员工人数超过 10 万人，青年员工比例超过 66%，其中引进海外青年超 600 人，打造了 4500 人的自主研发团队，平均年龄为 33 岁。广汽集团计划到 2025 年，研发团队将突破 6400 人，其中以青年为绝对主力的智能网联新能源专项科技人员将超过 3000 人。

IT之家从财报获悉，广汽集团 1-3 月累计完成汽车产销 56.39 万辆和 53.99 万辆，其中累计生产新能源汽车 19.98 万辆，累计销售 18.5 万辆，同比增长均超两位数。从自主品牌上看，广汽埃安 1-3 月累计产量 87399 辆、累计销量 78,318 辆，同比分别增长 99.1% 和 74.5%。其中 3 月埃安首次销量突破 4 万辆关口，达到 40025 辆，同比增长 97%。

广汽传祺一季度累计生产汽车 90308 辆，累计销售汽车 83600 辆。其中 3 月销量 35179 辆，同比增长 16.9%。

合资品牌方面，广汽本田 3 月分别实现产销 76110 辆和 70110 辆，广汽丰田 3 月则分别完成汽车产销 87950 辆和 81300 辆。

出口方面，1-3 月广汽集团累计出口汽车 10011 辆，同比增长 74.5%。