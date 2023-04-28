SensorTower 东南亚手游市场报告：Q1 下载量破 21 亿次，中国手游《Mobile Legends: Bang Bang》登顶出海下载榜和收入榜

IT之家 4 月 28 日消息，SensorTower 分析师 Rui Ma 发布《2023 年东南亚手游市场洞察》，第一季度东南亚市场手游下载量突破 21 亿次，贡献了全球近 15% 的手游下载量。

受智能手机的普及和疫情等因素的影响，东南亚市场手游下载量逐年增长，2022 年达到 88.5 亿次。2023 年第一季度，东南亚手游下载量突破 21 亿次，其中 Google Play 平台贡献了 93% 的下载量。

收入方面，东南亚市场手游内购收入在 2020 年和 2021 年迎来 40% 和 12% 的增长，2021 年突破 27 亿美元。2023 年第一季度，该市场手游收入接近 2022 年第四季度的 5.9 亿美元，其中 Google Play 平台收入重回上升通道。

IT之家从报告中获悉，印度尼西亚是东南亚手游下载量最大的市场，2023 年第一季度贡献了近 38% 的总下载量。就收入而言，泰国、新加坡和马来西亚位居东南亚手游收入前三名。

2023 年第一季度，东南亚手游收入中有 28% 来自策略游戏，其中以《Mobile Legends: Bang Bang》为代表的 MOBA 手游收入最高，2023 年第一季度 MOBA 手游在东南亚市场的收入同比增长 25%。

来自沐瞳科技的 MOBA 手游《Mobile Legends: Bang Bang》，在 2022 年超越《Garena Free Fire》成为该市场收入最高的手游，2023 年第一季度蝉联东南亚手游收入冠军。

由中国发行商 Nox Interactive 推出三消新游《Doggo Go》在东南亚市场下载量迅速攀升，登顶下载增长榜。

中国手游在东南亚市场保持领先地位，2021 年该市场收入前 100 名的中国手游收入之和逼近 10 亿美元，占东南亚手游总收入的 37%。2022 年东南亚手游收入榜 Top20 中，依然有近半数产品来自中国厂商。

《Mobile Legends: Bang Bang》同时登顶中国手游出海东南亚下载榜和收入榜，与此同时《王者荣耀》东南亚版《Arena of Valor》、《原神》、《Higgs Domino Island》和《万国觉醒》分别跻身东南亚出海手游收入榜第 2 至 5 名。