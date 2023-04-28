游族网络公开信：两款三体 IP 产品明年上线，今年 616 少年节亮相

IT之家 4 月 28 日消息，游族网络发布公开信，宣布两款三体 IP 产品在一季度顺利通过了 GR 节点，明年的这个时候将正式上线，还会在今年的 616 少年节亮相。

IT之家附公开信原文：

2023 开年的游戏行业，春风吹得有点太和煦了：版号如期发放、行业资本回暖、AI 技术爆炸 —— 特别是后者，让人似乎重返到十多年前移动互联网风云乍起的奔腾年代 —— 甚至让很多人忘记了刚过去的 2022 是全球游戏行业普遍滞涨衰退的一年。在这样的时刻，我们公布过去一年以及第一季度的成绩单，至少能让我们自己保持清醒：我们要去的星辰大海，还远未到达。

回首过去两年，游族实际上处在一个“双重低谷”中。一方面，公司的股权结构受到交易过程影响悬而未决，重大经营决策推动较缓；另一方面，行业又经历了监管趋严、移动人口红利滞涨导致获客成本上升的普遍问题。非常感谢在这样的局面里持续信任和支持公司的所有族人，在大家共同努力下，从今年一季度开始，随着《绯红神约》《新盗墓笔记》等新产品新区域的陆续上线，以及《少年三国志 2》《权力的游戏 凛冬将至》等在营产品的持续经营，我们扭亏为盈又回到了上升轨道，资本市场也通过各种方式表现出对游族和对行业未来的看好。

面向未来，新的变革才刚刚开始：

首先是 新管理层 ：在四月，游族网络完成了董事会的改选，新任董事长宛正先生，与我们大部分人一样，从毕业就加入游戏行业，并有近二十年的创业和投资经验，他将携同禹景曦先生、沙庆钦先生两位年轻 90 后，和现有管理团队一起重新出发，奔赴让游族成为“具有全球一线影响力的游戏厂商”的远大征程。

其次是 新组织 ：我们将围绕“研运一体”和“自主经营”这两个原则来进行工作室的改造和赋能，这一次我们把自研产品的运营人员“回归”到工作室体系内，辅之以更明确的、更“向价值创造者倾斜”的激励机制，以期五大工作室能够更具经营意识和创新精神，在全球化发行平台的助力下持续推出精品游戏，特别是具有长运营周期的精品游戏。

最后是新科技：这里指的就是 AI 技术，现有的创新院将升级为“AI 创新院”，下设“智子实验室”和“红岸实验室”，分别围绕“AIGC”和“AI 赋能游戏全球化”两个方向进行聚焦突破。AI 创新院将持续引进业界顶尖的技术人才和合作伙伴，并将联合该领域内优秀的机构、企业和院校，对 AI 领域进行持续投入，这部分的规划和进展也会在未来一段时间，陆续向大家通报。

One more thing：关于三体。两款三体 IP 产品也在刚刚过去的一季度顺利通过了 GR 节点，如无意外，明年的这个时候，首款三体游戏就将正式上线，而今年的 616 少年节，也将会随同我们五大工作室的在研新品共同与玩家见面。

正如开头所说，过去两年的游族，遭遇了公司和行业的“双重低谷”，走到现在离不开所有族人的不离不弃。而站在当下，正值公司重整旗鼓、轻装上阵，行业信心回暖、技术爆发的“双重起点”，那么还等什么呢？