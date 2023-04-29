小黄蜂 Note10 手机发布：天玑 720+4900mAh 电池，1299 元起

IT之家 4 月 29 日消息，小黄蜂官网信息显示，小黄蜂近日发布了一款新机 ——Note10。该机提供 4GB+128GB、6GB+128GB 以及 8GB+128GB 三种内存版本可选，售价分别为 1299 元、1499 元以及 1699 元。

IT之家查询小黄蜂官网得知，小黄蜂 Note10 机身采用玻璃工艺 + 3D 外观打造而成，提供黑色和蓝色两种配色选择；搭载一块 6.52 英寸高清水滴屏，内置 4900mAh 电池，配合智能省电管理技术，续航持久；前置搭载一枚 500 万像素的自拍镜头，后置则是采用了伪三摄模组设计（仅有一枚摄像头可用），主摄为 1600 万像素高清镜头。

这款手机在处理器上选择了天玑 720，该处理器基于 ARM 架构，拥有 2 个主频 2.0GHz 的 Cortex-A76 核心和 6 个主频 2.0GHz 的高能效核心，GPU 采用了 ARM 最新 GPU 架构 Mali G57MC3。集成 MediaTek 最新的 5G 基带，支持 NSA / SA 双模 5G 组网，支持 5G+4G 双卡双待和 5G 双载波聚合。