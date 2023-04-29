阿维塔汽车推送 AVATR.OS.1.1.1 OTA 升级：优化 RPA 遥控泊车等

IT之家 4 月 29 日消息，据IT之家网友反馈，阿维塔汽车近日推送了 AVATR.OS.1.1.1 OTA 升级，针对 RPA 遥控泊车以及 ADS 地图路线规划等进行了优化升级，详细更新内容如下：

智驾相关优化：

1、优化 RPA 遥控泊车，缩短启动时间；

2、优化 ADS 地图路线规划，减少绕路场景，提供最优路线规划方案，并为华为地图增加了更多地图搜索点；

3、优化 AVATRANS 智驾领航系统，包括提升施工路段下车辆的识别及通行能力、复杂场景下路况变更时的检测能力以及 Cut in 避让幅度等。

后视镜相关优化：

1、优化外后视镜记忆 / 调用方式；

2、优化外后视镜智能体验，当车速大于 40km / h 时，将自动展开外后视镜；

3、优化外后视镜倒车时自动下翻功能体验。

其他优化：

1、优化 AVAS 车外低速提示音；

2、优化 RNC 主动降噪；

3、优化电动尾翼；

4、优化华为钱包；

5、优化蓝牙设备名称显示；

6、优化 DOW 车门开启预警。

目前，阿维塔主要销售车型为阿维塔 11，该车分为双电机版和单电机版。其中单电机版于今年 3 月推出，主打纯电中大型 SUV 市场，是长安汽车、华为、宁德时代三家联合打造的汽车新品，长续航单电机版售价 31.99 万元，超长续航单电机版售价 34.99 万元，相比之前的双电机版售价更低。