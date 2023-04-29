Win11 桌面版谷歌 Chrome 浏览器即将启用 Mica 材质

IT之家 4 月 29 日消息，根据微软在 Chromium Gerrit 提交的变更列表，通过“少量代码调整”，能够让基于 Chromium 的浏览器在 Win11 Version 22H2 上启用 Mica 材质。

启用 Mica Alt（lighter）的效果

启用 Mica Alt（darker）的效果

IT之家翻译该列表内容如下：

本 CL 演示了“最少代码调整”来启用 Mica。 Chromium 中的 Alt 标题栏素材将 使用 Windows 11 22H2 中的 DWMWA_SYSTEMBACKDROP_TYPE DWM 属性。 用户可以通过 --disable-windows10-custom-titlebar CLI 命令进行启用。 此 CL 仅用于演示目的，需要在 Win11 22H2 及更高版本上运行，使用深色模式和默认的 Chromium 配色方案。

Mica 是一种不透明的动态材料，它包含主题和桌面壁纸，用于绘制长期窗口（如应用和设置）的背景。

Mica 是专门为应用的性能优化而设计的，它只对桌面壁纸进行一次采样，就可创建其可视化效果。

Mica Alt 是 Mica 的变体，具有更强的用户桌面背景色着色。可以将 Mica Alt 应用于应用的背景，以提供比 Mica 更深层次的视觉层次结构，尤其是在创建具有选项卡式标题栏的应用时。