为什么游戏公司应当考虑公开员工薪酬

“为了消除薪酬差距,公开薪酬制度是目前我们所知的最有效工具。”

在今年 3 月召开的游戏开发者大会期间,游戏公司 Lightforge Games 首席执行官迈特・斯肯巴里分享了公司在薪酬透明度方面的一些做法,以及推行公开薪酬制度所产生的效果。斯肯巴里曾为暴雪工作 10 年,后来加入 Epic Games 担任《堡垒之夜》的 UI 总监。2020 年,他与几位前同事共同创办了 Lightforge。

“我不是想说服所有人必须这么做,一定要制定公开薪酬制度。”斯肯巴里表示,“相反,我只是想播下这颗种子。当我第一次听说这个概念时觉得实在太疯狂了,很可能会带来各种令人意想不到的副作用和消极影响…… 但经过 3 年实践,如今我们已经雇佣了近 40 名员工,我可以毫不含糊地说,公开薪酬制度为我们带来了巨大成功。”

斯肯巴里在为听众介绍 Lightforge 为何决定引入这项制度,以及其中的利与弊是什么

为什么应当考虑公开薪酬?

斯肯巴里首先解释说:“公开薪酬是指管理层会在公司内部公开所有员工的全部薪酬信息,包括员工姓名、职位、级别,以及可能影响薪酬的任何其他因素。员工薪酬必须是具体数字,不能是一个宽泛的范围,奖金和股权这类形式的报酬也包括在内。”

“大家可能会问,如果有人将同事的薪酬信息通过电子邮件发给所有员工,会不会给 HR 部门增添很多麻烦?为什么有些公司愿意这么做?接下来,让我们详细聊一聊。”

斯肯巴里透露,Lightforge 在成立之初就决定采用公开薪酬制度,并将其视为公司核心价值观的一部分。“当时我们想,作为一家新公司,我们可以在哪些方面尝试做出改变?既然我们渴望招募一群志同道合的同行,那么自然格外需要留意人才的需求。”

在美国所有全职劳动力中,46% 出生于上世纪 90 年代以后。“这很重要,因为当研究人员试图发现未来的趋势时,通常会使用代际视角。如今职场的最大趋势之一,就是年轻员工非常注重企业的责任感和透明度。”

斯肯巴里在演讲中提到,盖洛普咨询公司的一次问卷调查结果显示,员工普遍欣赏那些关心他们的福祉、有道德感,并注重多样性、公平和包容的雇主。在美国,由于对陈旧用工制度的不信任感与日俱增,年轻人里掀起了“大辞职潮”和“躺平”趋势。

斯肯巴里强调,躺平、企业责任、生活质量下降,以及与前几代人相比可支配收入减少等,都是美国当代年轻人经常谈论的话题。“作为雇主必须认识到,这就是我们所处的环境。当然可以抱怨,冲着天上大喊大叫,但如果忽视近一半员工的想法,那就太愚蠢了。”

员工对企业责任感的期望正在变得越来越高

斯肯巴里指出,公开薪酬制度还有助于推进公司内部的平等。为了进一步阐述这个观点,他引用弗吉尼亚大学达顿商学院研究人员、工商管理副教授莫蕾拉・埃尔南德斯在接受《纽约时报》采访时说过的话:“薪酬保密会掩盖结构性的不平等,使得这些不平等长期存在。”

斯肯巴里补充说,如果企业对员工薪酬保密,那么无论员工还是管理层,都没有充分信息来对抗结构性的不平等。他还提到,美国薪酬统计网站 Payscale 的一项研究显示,薪酬透明度和薪酬公平之间存在明显的相关性。

“为了消除薪酬差距,公开薪酬制度是目前我们所知的最有效工具。因此,如果某家公司声称致力于为所有人创造一个公平、公正的职场环境,那么为什么不使用这种高效工具呢?”

近年来,美国各州政府持续加大对薪酬透明度的关注,这也是个重要趋势。例如在纽约、加利福尼亚和华盛顿州,企业被要求在招聘广告里列出薪酬范围。“所以我认为,薪酬透明度会变得越来越重要。考虑到许多员工都有这方面的需求,你准备好与那些采用公开薪酬制度的公司竞争了吗?”

如何实行?

“如何实行公开薪酬制度?很简单,你只需要打开公司内部的薪资表。”斯肯巴里说,“在 Lightforge,所有员工都能看到这份工资表,不必越过重重障碍或是获得许可。我们把它挂在人力资源版块的首页,还将它作为新员工培训的一部分。”

不过,斯肯巴里表示,公开薪酬并不意味着对外分享,原因是游戏行业有“骚扰历史”。

在演讲中,斯肯巴里分享了一份员工薪酬表的模板,其中包括了员工的核心信息,也有他们的基本薪资以及任何可能的浮动薪酬(比如股权等)。按照他的说法,受社交媒体公司 Buffer 的启发,Lightforge 拥有一套标准化的薪酬结构和职位级别系统。

斯肯巴里在演讲时分享的一份公开薪酬表格模板,详细展示了每个员工的核心信息

“从程序员到设计师,所有职位都有一套完整体系,同时还有级别(初、中、高级)以及更细的梯级划分。在每个梯级中,我们详细列出了对员工的期望、具体职责,以及对他们来说更为重要的薪酬。”

“员工薪酬与其职责、工作表现挂钩,这意味着当我们招聘新人,或者考虑是否提拔某名员工时,可以完全围绕级别,而非薪酬来与他们交谈。因此,员工的薪酬高低并不取决于他们是否擅长合同谈判,而是取决于他们的工作表现是否达标。”

“但标准化薪酬体系并不等同于固定薪酬。”他强调,“在 Lightforge,顶薪员工的薪酬大约为最低者的 3.1 倍。我们希望明确说明对员工的期望,并让他们清楚薪酬的计算方式。对我们来说,让员工了解公司对他们工作的期望以及每个梯级的薪酬非常重要。”

好处与挑战

谈及公开薪酬制度的利弊,斯肯巴里指出,这对公司的招聘大有帮助:很多求职者表示,这项制度对他们很有吸引力,是他们决定投简历的主要原因。此外,它还有助于说服应聘者接受 Lightforge 的职位,因为它“建立了信任感”。

“许多来自边缘背景的同事向我们表示感谢,这也是我们决定采用公开薪酬制度的初衷之一。我们相信它还吸引了更多女性申请 Lightforge 的招聘职位,打破了‘我们想雇佣更多女性,可她们不申请’的陈旧观念。”

“最重要的是,凭借公开薪酬制度,我们有机会招募潜在数量更多、更加信任公司,并且更多样化的人才。”

正如前文所述,公开薪酬制度还为员工提供了一条更清晰的职业晋升路径,鼓励他们开诚布公地交流。“很多人想打听身边同事的工资,如果公司要求保密,他们就难免会进行各种猜测 —— 这是人性使然。如果采用公开薪酬制度,那么自然就不会传播那些凭空编造的信息了。如果一家公司相信自己拥有合理的薪酬制度,为什么不用事实来对抗猜测或者编造的故事呢?”

然而,这些公开对话也可能对公司构成挑战。

员工也可能感到另外一种不公平

“毫无疑问,公开薪酬制度肯定会迫使公司进行更多艰难的对话。”斯肯巴里承认,“比如我们有时不得不问员工:‘你觉得那个人的级别比你高还是比你低一级?’这句话的潜台词就是:‘你认为对方薪酬应该比你高还是比你低?’但为了确保我们为员工提供公平的薪酬,这些对话非常重要。”

斯肯巴里补充说,通过公开薪酬制度,Lightforge 希望推动员工围绕薪酬的讨论变得正常化。“某些时候我们仍然需要与员工进行薪酬谈判,这也是一项棘手的任务。我之前聊了聊公司内部的职位等级体系,不过说实话,通过短短几个小时的面试,我们很难完全客观地评估一名应聘者究竟应该拿 3.2 还是 3.3 分…… 无论如何,我们必须与整个团队分享我们的理由,并设定每名员工必须达到的目标。”

斯肯巴里还提到,Lightforge 从一开始就实行公开薪酬制度,但如果某家对员工薪酬保密的公司决定采用公开薪酬制度,很可能不得不经历转型的阵痛,需要花一段时间来适应。

“我在这方面没有任何经验,但大家不妨设想这样一种场景,如果有人在公司内部泄露了所有员工的工资,接下来会发生什么?管理层是否害怕员工认为公司的薪酬制度不公平,某些优秀员工的薪酬过低,另一些人却高薪低能?我们或许已经尽了最大努力,但仍然无法杜绝不公平。既然如此,为何不主动解决问题?如果你的公司目前还有不想让别人知道的薪酬问题,为什么不去面对?说实话,它们并不像你想象中那么隐秘,因为人总会交流。”

演讲结束时,斯肯巴里建议听众对公开薪酬制度进行更多研究,以便采取下一步行动。

“大家可以将它视为一段旅程,首先迈出一小步:学习、交谈、反思、分享,然后公布薪酬范围。找到那些让你感到害怕的问题,并予以解决。如果你是团队中的一员,你可以了解自身权利,围绕薪酬话题与同事、HR 和 CEO 进行交谈。根据美国劳动法,员工有权在工作场所与其他员工谈论薪酬。”

“我发自内心地相信,如果推行公开薪酬制度,员工和雇主都将从中受益。”

