为什么游戏公司应当考虑公开员工薪酬

本文来自微信公众号：触乐 （ID：chuappgame），作者：等等

“为了消除薪酬差距，公开薪酬制度是目前我们所知的最有效工具。”

在今年 3 月召开的游戏开发者大会期间，游戏公司 Lightforge Games 首席执行官迈特・斯肯巴里分享了公司在薪酬透明度方面的一些做法，以及推行公开薪酬制度所产生的效果。斯肯巴里曾为暴雪工作 10 年，后来加入 Epic Games 担任《堡垒之夜》的 UI 总监。2020 年，他与几位前同事共同创办了 Lightforge。

“我不是想说服所有人必须这么做，一定要制定公开薪酬制度。”斯肯巴里表示，“相反，我只是想播下这颗种子。当我第一次听说这个概念时觉得实在太疯狂了，很可能会带来各种令人意想不到的副作用和消极影响…… 但经过 3 年实践，如今我们已经雇佣了近 40 名员工，我可以毫不含糊地说，公开薪酬制度为我们带来了巨大成功。”

斯肯巴里在为听众介绍 Lightforge 为何决定引入这项制度，以及其中的利与弊是什么

为什么应当考虑公开薪酬？

斯肯巴里首先解释说：“公开薪酬是指管理层会在公司内部公开所有员工的全部薪酬信息，包括员工姓名、职位、级别，以及可能影响薪酬的任何其他因素。员工薪酬必须是具体数字，不能是一个宽泛的范围，奖金和股权这类形式的报酬也包括在内。”

“大家可能会问，如果有人将同事的薪酬信息通过电子邮件发给所有员工，会不会给 HR 部门增添很多麻烦？为什么有些公司愿意这么做？接下来，让我们详细聊一聊。”

斯肯巴里透露，Lightforge 在成立之初就决定采用公开薪酬制度，并将其视为公司核心价值观的一部分。“当时我们想，作为一家新公司，我们可以在哪些方面尝试做出改变？既然我们渴望招募一群志同道合的同行，那么自然格外需要留意人才的需求。”

在美国所有全职劳动力中，46% 出生于上世纪 90 年代以后。“这很重要，因为当研究人员试图发现未来的趋势时，通常会使用代际视角。如今职场的最大趋势之一，就是年轻员工非常注重企业的责任感和透明度。”

斯肯巴里在演讲中提到，盖洛普咨询公司的一次问卷调查结果显示，员工普遍欣赏那些关心他们的福祉、有道德感，并注重多样性、公平和包容的雇主。在美国，由于对陈旧用工制度的不信任感与日俱增，年轻人里掀起了“大辞职潮”和“躺平”趋势。

斯肯巴里强调，躺平、企业责任、生活质量下降，以及与前几代人相比可支配收入减少等，都是美国当代年轻人经常谈论的话题。“作为雇主必须认识到，这就是我们所处的环境。当然可以抱怨，冲着天上大喊大叫，但如果忽视近一半员工的想法，那就太愚蠢了。”

员工对企业责任感的期望正在变得越来越高

斯肯巴里指出，公开薪酬制度还有助于推进公司内部的平等。为了进一步阐述这个观点，他引用弗吉尼亚大学达顿商学院研究人员、工商管理副教授莫蕾拉・埃尔南德斯在接受《纽约时报》采访时说过的话：“薪酬保密会掩盖结构性的不平等，使得这些不平等长期存在。”

斯肯巴里补充说，如果企业对员工薪酬保密，那么无论员工还是管理层，都没有充分信息来对抗结构性的不平等。他还提到，美国薪酬统计网站 Payscale 的一项研究显示，薪酬透明度和薪酬公平之间存在明显的相关性。

“为了消除薪酬差距，公开薪酬制度是目前我们所知的最有效工具。因此，如果某家公司声称致力于为所有人创造一个公平、公正的职场环境，那么为什么不使用这种高效工具呢？”

近年来，美国各州政府持续加大对薪酬透明度的关注，这也是个重要趋势。例如在纽约、加利福尼亚和华盛顿州，企业被要求在招聘广告里列出薪酬范围。“所以我认为，薪酬透明度会变得越来越重要。考虑到许多员工都有这方面的需求，你准备好与那些采用公开薪酬制度的公司竞争了吗？”

如何实行？

“如何实行公开薪酬制度？很简单，你只需要打开公司内部的薪资表。”斯肯巴里说，“在 Lightforge，所有员工都能看到这份工资表，不必越过重重障碍或是获得许可。我们把它挂在人力资源版块的首页，还将它作为新员工培训的一部分。”

不过，斯肯巴里表示，公开薪酬并不意味着对外分享，原因是游戏行业有“骚扰历史”。

在演讲中，斯肯巴里分享了一份员工薪酬表的模板，其中包括了员工的核心信息，也有他们的基本薪资以及任何可能的浮动薪酬（比如股权等）。按照他的说法，受社交媒体公司 Buffer 的启发，Lightforge 拥有一套标准化的薪酬结构和职位级别系统。

斯肯巴里在演讲时分享的一份公开薪酬表格模板，详细展示了每个员工的核心信息

“从程序员到设计师，所有职位都有一套完整体系，同时还有级别（初、中、高级）以及更细的梯级划分。在每个梯级中，我们详细列出了对员工的期望、具体职责，以及对他们来说更为重要的薪酬。”

“员工薪酬与其职责、工作表现挂钩，这意味着当我们招聘新人，或者考虑是否提拔某名员工时，可以完全围绕级别，而非薪酬来与他们交谈。因此，员工的薪酬高低并不取决于他们是否擅长合同谈判，而是取决于他们的工作表现是否达标。”

“但标准化薪酬体系并不等同于固定薪酬。”他强调，“在 Lightforge，顶薪员工的薪酬大约为最低者的 3.1 倍。我们希望明确说明对员工的期望，并让他们清楚薪酬的计算方式。对我们来说，让员工了解公司对他们工作的期望以及每个梯级的薪酬非常重要。”

好处与挑战

谈及公开薪酬制度的利弊，斯肯巴里指出，这对公司的招聘大有帮助：很多求职者表示，这项制度对他们很有吸引力，是他们决定投简历的主要原因。此外，它还有助于说服应聘者接受 Lightforge 的职位，因为它“建立了信任感”。

“许多来自边缘背景的同事向我们表示感谢，这也是我们决定采用公开薪酬制度的初衷之一。我们相信它还吸引了更多女性申请 Lightforge 的招聘职位，打破了‘我们想雇佣更多女性，可她们不申请’的陈旧观念。”

“最重要的是，凭借公开薪酬制度，我们有机会招募潜在数量更多、更加信任公司，并且更多样化的人才。”

正如前文所述，公开薪酬制度还为员工提供了一条更清晰的职业晋升路径，鼓励他们开诚布公地交流。“很多人想打听身边同事的工资，如果公司要求保密，他们就难免会进行各种猜测 —— 这是人性使然。如果采用公开薪酬制度，那么自然就不会传播那些凭空编造的信息了。如果一家公司相信自己拥有合理的薪酬制度，为什么不用事实来对抗猜测或者编造的故事呢？”

然而，这些公开对话也可能对公司构成挑战。

员工也可能感到另外一种不公平

“毫无疑问，公开薪酬制度肯定会迫使公司进行更多艰难的对话。”斯肯巴里承认，“比如我们有时不得不问员工：‘你觉得那个人的级别比你高还是比你低一级？’这句话的潜台词就是：‘你认为对方薪酬应该比你高还是比你低？’但为了确保我们为员工提供公平的薪酬，这些对话非常重要。”

斯肯巴里补充说，通过公开薪酬制度，Lightforge 希望推动员工围绕薪酬的讨论变得正常化。“某些时候我们仍然需要与员工进行薪酬谈判，这也是一项棘手的任务。我之前聊了聊公司内部的职位等级体系，不过说实话，通过短短几个小时的面试，我们很难完全客观地评估一名应聘者究竟应该拿 3.2 还是 3.3 分…… 无论如何，我们必须与整个团队分享我们的理由，并设定每名员工必须达到的目标。”

斯肯巴里还提到，Lightforge 从一开始就实行公开薪酬制度，但如果某家对员工薪酬保密的公司决定采用公开薪酬制度，很可能不得不经历转型的阵痛，需要花一段时间来适应。

“我在这方面没有任何经验，但大家不妨设想这样一种场景，如果有人在公司内部泄露了所有员工的工资，接下来会发生什么？管理层是否害怕员工认为公司的薪酬制度不公平，某些优秀员工的薪酬过低，另一些人却高薪低能？我们或许已经尽了最大努力，但仍然无法杜绝不公平。既然如此，为何不主动解决问题？如果你的公司目前还有不想让别人知道的薪酬问题，为什么不去面对？说实话，它们并不像你想象中那么隐秘，因为人总会交流。”

演讲结束时，斯肯巴里建议听众对公开薪酬制度进行更多研究，以便采取下一步行动。

“大家可以将它视为一段旅程，首先迈出一小步：学习、交谈、反思、分享，然后公布薪酬范围。找到那些让你感到害怕的问题，并予以解决。如果你是团队中的一员，你可以了解自身权利，围绕薪酬话题与同事、HR 和 CEO 进行交谈。根据美国劳动法，员工有权在工作场所与其他员工谈论薪酬。”

“我发自内心地相信，如果推行公开薪酬制度，员工和雇主都将从中受益。”

本文编译自：https://www.gamesindustry.biz/ what-is-an-open-salary-policy-and-should-you-consider-having-one

原文标题：《What is an open salary policy and should you consider having one?》

原作者：Marie Dealessandri