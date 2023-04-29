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《我的世界：传奇》游戏上线两周，玩家数量突破 300 万

2023/4/29 7:13:04 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 4 月 29 日消息，《我的世界：传奇》游戏于 2023 年 4 月 18 日上线之后，在短短两周时间里，全球累计玩家数量已经突破 300 万。

游戏开发商 Mojang Studios 和 Blackbird Interactive 本周五还为游戏发布了首个补丁更新。

本次补丁更新规模并不大，主要改善了在线配对、优化了游戏性能、提高了本地化程度等等。IT之家附列表如下：

  • 在 PvP 配对中，可以选择和好友一起组队，对抗其他玩家

  • 显著加快在线配对速度

  • 修复崩溃、生成问题和音频问题

  • 改善了 Switch 上的输入延迟、性能和加载时间

  • 改进阿拉伯语、希伯来语和日语本地化

《我的世界：传奇》由 Mojang 工作室和 Blackbird Interactive 共同开发。作为一款即时战略游戏，在《我的世界：传奇》游戏中，邪恶生物入侵了主世界，玩家将带领盟友和敌对生物作战。

本作支持 PC（Win11/10 商店、Steam）、任天堂 Switch、PlayStation 5|4、Xbox Series X|S、Xbox One 平台，而且首日加入 Xbox Game Pass 和 PC Game Pass 订阅服务。

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关键词：我的世界

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