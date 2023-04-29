粗口那么多，为什么我们独独偏爱“卧槽”

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撰文 | 埃米莉・威林厄姆（Emily Willingham）

翻译 | 彭荣

编辑 | 二七

道格拉斯・亚当斯（Douglas Adams）的小说《生命、宇宙及一切》（Life, the Universe, and Everything，《银河系漫游指南》第三部）出版前，出版社曾要求他改掉文中那些“F”开头的脏话。亚当斯的决定颇为调皮：他选择用“比利时”（Belgium）替换掉所有的粗口。最近，一项语言学分析表明，亚当斯的做法可能反映了许多语言中一种共有的模式 —— 使用特定的音素来弱化那些“粗鄙之语”。

2022 年 12 月 6 日，一篇发表在《心理环境通报与评论》（Psychonomic Bulletin & Review）的研究发现，有时说话者会用发音相似，但更柔和的词汇来委婉地“口吐芬芳”，比如用“darn”代替“damn”。而且这种做法在几种不同语言中都有体现。

语言学家发现，一个单词的发音有时可以反映它的含义。加利福尼亚大学圣迭哥分校的认知科学教授、语言与认知实验室主任本杰明・K. 贝尔根（Benjamin K. Bergen，未参与这项研究）表示，对那些模仿自然界中真实声音的词汇来说，不同语言共享相似的语音象征（由某些音素、音组或其他语音单位引起某种联想）并不奇怪。例如“啪嗒”（snap）、“嘎吱”（crunch）和“喔喔喔”（cock-a-doodle-doo），无论是中文还是英文，这些单词的发音都对应着它所代表的那种声音。

但是脏话就不一样了，在不同语言中，那些“禁忌词”的发音往往因语言而异。例如，对于英语而言，大多数脏话依赖于单词中的“K”、“T”和“P”（你可能已经想到了一些包含这些辅音的单词），但在其他语言中，情况又不一样了。

贝尔根说，这项新发现令人吃惊的地方在于，“这是第一次有人在不同的语言中记录了像脏话这样抽象的词汇呈现出的（语音象征）效应”。人们使用不那么刺耳的发音来掩饰粗口，可能是为了减轻该单词传达的意图。他说，这些研究结果可能具有更广泛的含义：“具有其他交际功能的单词”或许也可能在不同语言之间共享。

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为了检测不同语言中的粗口弱化模式，英国伦敦大学皇家霍洛威学院的心理学教授瑞安・麦凯（Ryan Mckay）和同事希里・莱夫-阿里（Shiri Lev-Ari）开展了一项预实验，他们征集了 100 名志愿者，这些人的母语包括希伯来语、印地语、匈牙利语、韩语和俄语。志愿者列出了他们语言中最具攻击性的脏话（不包括种族歧视相关词语）。结果显示，在 5 种语言中，脏话与非脏话相比，往往没有近音（approximants，发音时，两个发音器官保持不紧密接触状态，有时会被认为介于辅音和元音之间），包括英语中的“l”、“r”、“w”和“y”。

结果表明，近音听起来可能过于温和，因此不会被用来组成脏话。为了验证这一想法，麦凯和莱夫・阿里又招募了 215 名志愿者，这次志愿者的语言覆盖了阿拉伯语、汉语、芬兰语、法语、德语和西班牙语。每位志愿者都听了 80 组虚构的单词，这些单词都是基于 20 种语言（不包括英语）中的非脏话单词创造的。

所有的原始单词中均不包含近音。为了创造单词对，研究者修改了每个单词，使其中一个包含一个近音，而另一个包含一个更有力的辅音，即塞擦音（affricate，如“tsar”中的“ts”）。例如，阿尔巴尼亚语中的“zog”表示“鸟”，研究者先用近音“y”代替“z”，创造出了“yog”，又用塞擦音“ts”代替“z”创造出了“tsog”。志愿者会听到“yog”和“tsog”，并判断这两个词中哪个听起来更像脏话。

结果显示，人们更倾向于认为那些带有近音的单词（如 yog）不是脏话，而那些发音更有力的词（如 tsog）则更像脏话。法语中有很多包含近音的脏话（如 merde），但即使对于母语是法语的志愿者来说，他们也更倾向于把带有塞擦音的词当作脏话。

最后，研究人员专门研究了英语中是否经常用近音来“弱化”脏话。他们发现，柔和的发音在替换脏话时的确更为常见。

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莱夫-阿里表示，这三项研究提供了不同类型的证据，但都证明“当你想要让一个词听起来没那么冒犯时，就会用近音。”

但目前尚不清楚耳朵是如何分辨脏话的，莱夫-阿里说，“我们不确定这背后的机制。”

例如，一些研究人员认为，在英语中，脏话中所有“P”、“T”和“K”的发音听起来都很强烈，需要足够的力量才能产生，这可能会让这些词充当人们的“压力释放器”。在这项研究之前，人们认为只有英语中存在这种替代模式。但贝尔根表示，“我们之前可能搞错了 —— 实际上，在英语和其他语言中，都存在用近音弱化脏话的现象”，无论弱化后的词是否包含那些“释放压力”的辅音。

不过，贝尔根和其他研究者都不愿意过度推广这些发现的实际意义。莱夫-阿里表示，为了在压力下或微妙的气氛中减少紧张感，说话的人可能会选择一些更柔和的发音，比如近音，但“我们现在还无法从研究中得出结论”。

2020 年美国总统大选落幕后，有一个令人难忘的粗口替代例子：大量“Let’s go Brandon”（冲啊！布兰登！）口号开始出现在保险杠贴纸和 T 恤上。这句话起源于 2011 年 10 月的一场美国纳斯卡赛车比赛（NASCAR），当时参赛者高喊着“Fuck Joe Biden”（***！乔・拜登），但采访冠军的一名体育记者却把这句话听成了 “Let’s go Brandon”。

这个误会很快成为了热点，然后变成了一句含糊其辞的口号，让那些不支持拜登的人可以在衬衫和汽车上表达自己的愤怒，而不用破口大骂。麦凯说：“尽管对我们来说，‘Let’s go Brandon’这句话只是‘Fuck Joe Biden’的间接表达，但它符合我们的心理模式，因为它包含一些最初的口号中没有的近音 —— 这合情合理。”

对于接下来的研究，莱夫-阿里和麦凯希望寻找其他可能存在的跨语言模式。麦凯表示：“我们对宗 教和圣经中的词语都有兴趣。在不同语言之间，会不会存在某种特殊的发音，将不同文化中的人和那些具有力量和共鸣的东西联系在一起呢？”

原文链接：

https://www.scientificamerican.com/article/the-linguistics-of-swearing-explain-why-we-substitute-darn-for-damn/

本文来自微信公众号：环球科学 （ID：huanqiukexue）