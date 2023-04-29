京东物流 ESG 报告：申请专利近 9000 件，在 30 座城投入超 700 台无人车

IT之家 4 月 29 日消息，京东物流发布《2022 年环境、社会及治理报告》（ESG 报告），截至 2022 年底，京东物流拥有超 39 万名员工，可循环快递包装累计投放超过 2.2 亿次。

IT之家从报告中获取到，京东物流在全国拥有超 1500 个仓库，云仓生态平台上业主运营的云仓超 2000 个，管理总面积超 3000 万平方米。在最后一公里配送中，京东物流超 29 万自有配送人员。

截至 2022 年底，京东物流已累计申请专利数量近 9000 件，成功中标北京市北斗融合项目创新应用示范项目 —— 京津冀北斗 + 无人配送应用，已在全国 30 座城市投入超 700 台无人车。2022 年双十一开门红 24 小时，智能快递车配送单量同比大增 300%。

报告显示，京东物流已拥有 39 万员工，一线员工薪酬福利支出达 446 亿元，占总收入的 32.5%。三年来，京东物流已为一线员工薪酬福利支出 1065 亿元。京东物流开发人才发展培训课程近 4000 门，通过线上线下等各种形式接受不同层级培训近千场。

京东物流在 2022 年 11 月正式成立 ESG 管理委员会，以提升 ESG 管理水平，健全 ESG 检视与监督机制。