赛力斯 2022 年报：营业收入 341.05 亿元，销售新能源汽车 13.51 万辆

归属于上市公司股东的净利润变动原因：全面推进渠道建设并加大广宣投入，创造了全新品牌第一年上市销量近 8 万辆的记录，作为渠道建设和市场推广投入较大的一年，销售费用较去年增加较大；公司高投入自主研发，引进高端技术人才，报告期内用于新产品的研发投入较去年同期增加；