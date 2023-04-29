赛力斯 2022 年报：营业收入 341.05 亿元，销售新能源汽车 13.51 万辆

IT之家 4 月 29 日消息，赛力斯公布 2022 年报，营业收入为 341.05 亿元，同比增长 104.00%；全年销售整车 26.72 万辆，同比 增长 0.24%，其中销售新能源汽车 13.51 万辆，同比增长 225.90%。
IT之家从报告中获取到，赛力斯 2022 年净亏损 38.32 亿元，去年同期为 18.24 亿元，同比增长 110.01%；销售费用 48.2 亿元，去年同期为 12.8 亿元，同比大增；研发费用 13.14 亿元，同比增长 38.57%。
前三年主要会计数据和财务指标说明：
营业收入变动原因：主要系新能源汽车 M5、M7 单台售价较高，销量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润变动原因：全面推进渠道建设并加大广宣投入，创造了全新品牌第一年上市销量近 8 万辆的记录，作为渠道建设和市场推广投入较大的一年，销售费用较去年增加较大；公司高投入自主研发，引进高端技术人才，报告期内用于新产品的研发投入较去年同期增加；
2022 年汽车芯片及动力电池等部分零部件价格持续上涨，原材料涨价的压力并没有传导到终端 售价，导致产品成本攀升，公司通过提升运营效率，营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度，单季度毛利率呈环比增长。
归属于上市公司股东的净资产变动原因：主要系本期非公开发行新股，股本及资本公积增加所致。