北汽蓝谷 2022 年报：营业收入 95.14 亿元，今年将推出极狐考拉、N50 车型

IT之家 4 月 29 日消息，北汽蓝谷公布 2022 年年度报告，实现营业收入 95.14 亿元，同比增长 9.40%；营业利润-54.25 亿元，亏损同比增加 4.75%； 实现利润总额-54.25 亿元，净利润-53.96 亿元，亏损同比分别增加 4.72% 和 4.37%；归属于母公司股东的净利润 -54.65 亿元，亏损比上年同期增加 4.22%；实现经营活动现金流量净额 35.22 亿元，比上年同比减少 29.36%。
IT之家从报告中获取到，北汽蓝谷将在 2023 年推出以下两款车型：
极狐考拉：定位纯电智能亲子车，目标用户为亲子及准亲子（孕期） 家庭，续航里程 500 公里。考拉首发几乎接近 0 醛 0 苯的除醛降苯技术，融合中科院抗菌 / 抗病毒滤芯，内置医疗级的紫外线杀菌装置，对于细菌病毒的消杀率达到 99% 以上。配备“沙滩躺椅”、面部识别和流媒体传输多功能高清摄像头，配合空调、娱乐及儿童座椅形成多模式智能调节。
N50：面向主流 A 级 SUV 市场，以年轻家庭首购用户为主，续航里程 630 公里。该车轴距 2845mm，车宽 1936mm，配备 256 色变幻氛围灯和全景天幕，搭载 L2 + 级自动驾驶辅助。采用无仪表简洁设计，大尺寸 HUD、15.6 寸高清大屏、 8155 芯片。