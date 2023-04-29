消息称小米 13 Ultra 手机将有橙、黄、蓝三款新配色

IT之家 4 月 29 日消息，数码博主“i 冰宇宙”发布了一张 QQ 自定义设备名的图片，图中机型为小米 13 Ultra，除了原有的黑色、白色、橄榄绿外，还出现了赤霞橙、银杏黄、星空蓝三款新配色。酷安用户“唯有永恒才接近天理 00”提取了小米 Ultra 系统自带壁纸，多出了三张新颜色。

IT之家附小米 13 Ultra 配置介绍：

小米 13 Ultra 共有 12GB+256GB、16GB+512GB 以及 16GB+1TB 三种内存版本可选，售价分别为 5999 元、6499 元以及 7299 元。该机配备 6.73 英寸 OLED 双曲屏，分辨率为 3200×1440，支持 120Hz 刷新率（LTPO）、1300nit 全局亮度、2600nit 峰值亮度、低亮度 1920Hz PWM 调光、高亮度 DC 调光。

小米 13 Ultra 搭载骁龙 8 Gen 2 芯片 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，内置 5000mAh 电池，支持 90W 有线秒充、50W Pro 无线秒充、10W 无线反充；后置采用四摄模组，分别为 50MP 主摄（索尼 IMX989）+50MP 超广角镜头（索尼 IMX858）+50MP 人像长焦镜头（索尼 IMX858）+50MP 潜望长焦镜头（索尼 IMX858），支持街拍模式、徕卡自定义画质。