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银欣发布 ALTA F2 旗舰全塔机箱：主板 90 度旋转、显卡 11.3 度倾斜

2023/4/29 17:47:48 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 4 月 29 日消息，银欣现已发布 ALTA F2 旗舰全塔机箱，下周开始上市，价格暂未公布。

官方表示，ALTA F2 是一个烟囱效应设计塔式直立式机箱，采用 90° 旋转的主板设计，延续了银欣烟囱效应、自下而上的垂直风道经典设计。

机箱预装 3 个 Air Penetrator 184i PRO 风扇，位于底部的进气口，轻松引入大量气流，有效为发热元件降温，提升散热性能，避免出现散热死角。为了因应不断增长的显卡功耗需求，机箱后部设置了 4 个前倾 11.3° 的 PCI 插槽，隔绝相邻的 GPU 和 CPU，让两者能从各自的进气口接收气流，避免热能重叠，从而提升散热效能。

IT之家整理机箱参数信息如下：

  • 90 度旋转主板安装配置，烟囱效应设计

  • 支持 XL-ATX 与 SSI-EEB 主板

  • 预装 3x180mm Air Penetrator 184i PRO，底部并列设计

  • 显示卡 11.3 度倾斜安装设计，搭配垂直风道，散热更优异

  • 支持双电源

  • 支持水冷排最长 540mm (180mm x 3)

  • 垂直安装设计，独立风道驱散 GPU 与 CPU 废热

  • 侧板锁定开关，轻松快速拆卸

  • 可调节式底部散热装置支架，可自行调配风道走向，增强散热效率

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关键词：银欣机箱

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