荣耀 MagicBook 14 GT 版笔记本上架：RTX2050+i5 售 4999 元

IT之家 4 月 29 日消息，荣耀 MagicBook 14 高性能 GT 版开售，首发到手价 4999 元。

荣耀 MagicBook 14 高性能 GT 版配备 2.1K 全面屏，屏占比 88%，支持 100% sRGB、300nit 亮度、3：2 比例；采用高集成度架构设计，轻约 1.54kg，厚度 15.9mm；机身采用铝合金材质，表面为喷砂工艺，手感光滑细腻。

荣耀 MagicBook 14 高性能 GT 版内置 75Wh 电池，搭载荣耀自研 OS Turbo 系统级性能与功耗优化引擎，支持约 12 小时日常办公，配备 100W 氮化镓快充。该机配备 12 带英特尔酷睿 i5-12500H 标压处理器，搭载 RTX2050 显卡 + 4GB 内存 + 60W 满功耗，支持光追、DLSS AI 加速渲染技术。

荣耀 MagicBook 14 高性能 GT 版采用双风扇设计，超百片 S 型超薄扇叶，风扇叶间流动低至零涡损，相比上代产品风量提升 35%；搭配双牛角散热管，使散热路径更短，散热效率更高，日常办公风扇噪声低至 20dB。这款笔记还配备全尺寸大键盘、指纹电源二合一、2×2 MINO 双天线、全功能 USB 3.2 Gen2 双接口等。

IT之家附接口图：