大发汽车承认车辆侧面碰撞试验存在不当行为，丰田董事长致歉

IT之家 4 月 29 日消息，大发汽车株式会社发布公告，承认面向海外市场的车辆（4 款车型）侧面碰撞试验的批准申请存在不当行为。

丰田董事长章男表示：

大发汽车株式会社的不法行为涉及安全，这是车辆最重要的方面。我们认为这是绝对不可接受的行为，背叛了客户的信任。对于由此给您带来的不便和担忧，我们谨向世界各地的客户和相关方表示诚挚的歉意。 作为最高执行官，佐藤社长将负责改善丰田和集团公司的汽车制造业务，而我作为董事会主席，凭借我的召回问题经验，将领导治理和合规举措。丰田集团整体将尽最大努力尽快重新获得客户的信任。

大发汽车进行了以下调查：

对涉嫌犯罪的主管部门和相关部门的访谈调查

车辆检查

开发过程中的设计变更历史和测试结果等开发历史

证实在后续车辆的侧面碰撞试验中，前排座椅门的内衬被不当修改，并且违反了法规规定的侧面碰撞测试程序和方法。发现不当行为后，大发汽车立即向检查和认证机构报告并咨询，在与丰田讨论后，在获得批准的国家暂停发货。

除了内部调查委员会外，大发汽车还成立了一个独立的第三方委员会，以阐明此事的细节，分析根本原因，并相应地制定防止再次发生的措施。

IT之家注：

大发汽车于 1998 年被丰田收购，负责生产小型车。