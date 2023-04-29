汤姆猫：OpenAI 旗下预训练语言通识大模型官方 API 接入正常

IT之家 4 月 29 日消息，就“ChatGPT 大规模封亚洲账户，汤姆猫等用户被关”传闻，投资者在互动平台上向汤姆猫求证。

投资者：

董秘您好，有看到微博上有人说 chatgpt 大规模封亚洲账户，汤姆猫等用户被关，这是真的吗？

汤姆猫：

您好，感谢您的关注！公司接入的是 OpenAI 旗下预训练语言通识大模型官方 API（应用程序接口），非网页版登录入口。公司目前接入相关 API 正常。

有投资者向汤姆猫询问“会聊天的汤姆猫”研发进度，汤姆猫回复：

在 AI 智能交互业务领域，公司已经接入 ChatGPT 进行 AI 语音互动产品功能原型测试，并已经将汤姆猫 IP 形象植入产品功能原型当中，加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能，测试了语音交互、连续对话等产品性能，初步验证了相关技术实现的可行性。 除 ChatGPT 外，国内外现已有多家机构发布或准备发布其自研自训的预训练通识大模型，公司将根据国内、国外接口的优劣分析、海内外用户分布以及相关政策等综合因素选择适合公司的技术方进行合作。截至目前，上述语音交互产品功能原型的首轮封闭式测试已结束完成，针对 AI 智能交互相关产品的研发进度在正常推进中，相关在研产品下一轮的测试时间、测试形式等尚未确定，敬请广大投资者关注公司官方发布的相关信息。

IT之家从港交所获取到，汤姆猫公布了一季度报告，营收 3.41 亿元，同比下滑 26.48%；研发费用 2983 万元，同比提高 37.29%，原因是推进人工智能交互终端产品以及《汤姆猫闯乐园》等新游戏的研发。