零刻发布 GTR7 迷你主机：搭载 R9 7940HS，65 W 性能释放

IT之家 4 月 30 日消息，零刻今日发布 GTR7 系列迷你主机，可选 R7 7840HS 和 R9 7940HS 处理器，预计将在不久后上市。

据介绍，GTR7 和 GTR7 Pro 分别搭载了锐龙 7 7840HS 和锐龙 9 7940HS 处理器，均采用台积电 4nm 制程工艺，具有 8 核心 16 线程。

IT之家附 GTR7 和 GTR7 Pro 迷你主机参数如下：

锐龙 7 7840HS 的基准频率为 3.8GHz，最大 Turbo Boost 频率可达 5.1GHz，锐龙 9 7940HS 的基准频率为 4.0GHz，最大 Turbo Boost 频率可达 5.2GHz。官方称，GTR7 系列迷你主机功率均被零刻调校到最高为 65W。

显卡方面，锐龙 9 7940HS 和锐龙 7 7840HS 均集成了强大的 RDNA 3 显卡 Radeon 780M，GPU 核心数量为 12CUs，锐龙 9 7940HS 显卡频率为 2800 MHz，锐龙 7 7840HS 显卡频率为 2700 MHz，支持硬件光线追踪和 8K60Hz AV1 视频编解码等。

内存方面，GTR7 和 GTR7 Pro 均支持最高 64GB DDR5 双通道内存，5600MHz 频率，内存插槽数均为 2 个，有准系统和双条 32GB 双通道版本可选。

存储方面，两者支持双 PCIe 4.0 x4 M.2 2280 规格的 NVMe 固态硬盘，单卡槽容量支持 2TB。

接口方面，GTR7 和 GTR7 Pro 具备双全功能 USB4 接口、DP1.4 和 HDMI 2.1 视频输出接口、双 2.5G 网口、双 3.5mm 音频口以及多个 USB-A 和 USB-C 接口。