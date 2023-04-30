消息称 Arm 已向美国监管机构秘密提交 IPO 上市申请

IT之家 4 月 30 日消息，据路透社报道，Arm 已于周六向美国监管机构秘密提交在美国股票市场上市的申请，为今年最大规模的首次公开募股奠定基础。

首次公开募股登记表明，软银在 3 月份表示计划在美国股票市场上市后，尽管市场环境不利，但仍在推进重磅发行。

根据 Dealogic 的数据，美国 IPO（不包括特殊目的收购公司 SPAC 的上市）今年迄今下降了约 22%，总额仅为 23.5 亿美元（IT之家备注：当前约 162.62 亿元人民币），原因是股市波动和经济不确定性让许多有希望 IPO 的公司望而却步。

知情人士称，Arm 计划今年晚些时候在纳斯达克出售其股票，寻求筹集 80 亿美元至 100 亿美元（当前约 553.6 亿元至 692 亿元人民币）。Arm 在一份声明中证实了早些时候关于计划中 IPO 的报道，并表示此次发行的规模和价格范围尚未确定。

消息人士警告说，IPO 的确切时间和规模取决于市场情况，由于此事属于机密，消息人士要求不具名。

软银和 Arm 拒绝置评。

自从软银去年以 400 亿美元（当前约 2768 亿元人民币）将 Arm 出售给英伟达的交易，因美国和欧洲反垄断监管机构的反对而告吹后，软银一直致力于让 Arm 上市。

今年早些时候，Arm 拒绝了英国政府要求其在伦敦上市的活动，并表示将寻求在美国交易所上市。

Arm 的 IPO 准备工作由高盛集团、摩根大通、巴克莱银行和瑞穗金融集团牵头。