vivo X90 手机推送 OriginOS 3 新版本更新，优化相机拍照稳定性等

IT之家 4 月 30 日消息，据IT之家网友反馈，vivo 近日向 vivo X90 推送了 OriginOS 3 新版本更新，版本号为“PD2241C_A_13.0.16.31.W10.V000L1”。消息显示，此次更新主要针对相机、网络以及应用等方面进行了优化调整。

具体更新内容如下：

相机：

优化相机性能，提升相机拍照稳定性；

优化相机后置耀斑人像拍摄时，光源检测的准确性和一致性，提升耀斑人像拍摄体验。

网络：

优化提升 5G 网络稳定性。

应用：

优化部分第三方应用的兼容性；

修复语音通话过程中，偶现免提模式自动切换成听筒模式的问题。

通讯：

修复通话记录偶现丢失的问题。

系统

优化三方应用小窗状态下，部分功能使用的稳定性和流畅性；

优化屏幕亮度调节算法，使手机屏幕亮度调节响应更及时；

优化系统运行性能，提升稳定性和流畅性；

修复部分场景下应用开启小窗，低概率小窗显示异常的问题。

需要注意的是，本次更新不会删除或修改用户使用数据，但仍建议用户在更新前备份个人数据。升级后安装包会自动删除，不占用设备存储空间，不影响设备运行速度。