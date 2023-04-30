联发科发布天玑 7050 处理器，真我 11 系列首发搭载

IT之家 4 月 30 日消息，据IT之家网友反馈，联发科近日悄然发布了全新处理器 —— 天玑 7050，将由真我 11 系列首发搭载。

具体来看，天玑 7050 处理器采用台积电 6nm 工艺制程，CPU 部分由 2 个 2.6GHz Cortex-A78 大核和 6 个 2.0GHz Cortex-A55 小核组成，GPU 部分则是配备了 Mali-G68 MC4，支持 LPDDR5/4x 和 UFS 3.1/2.1。

屏幕素质方面，该处理最高支持 2520 × 1080 分辨率、120Hz 刷新率屏幕；相机最高支持 200MP 镜头，支持 4K HDR 视频录制，适配硬件 HDR 视频、3X HDR-ISP、MENR 等相机功能。

视频方面，天玑 7050 处理器支持 HEVC 以及 H.264 视频编码，HEVC、H.264、MPEG-1/2/4 以及 VP-9 视频回放。

此外，在天玑 7050 处理器的加持下，配备这一处理器的机型在游戏性能方面也能拥有明显提升。其搭载联发科 Wi-Fi 快速通道、面向游戏的 5G HSR 模式以及超级热点节能，助力玩家畅玩游戏。

除此之外，该处理器还支持全球导航卫星系统、WIFI 6 等。