Meta Quest Pro VR 头显将支持 Wi-Fi 6E、关机自动更新 App 等

IT之家 4 月 30 日消息，Meta 即将为旗下高端 VR 头显 Quest Pro 支持 Wi-Fi 6E，并带来多项功能改进。

根据官方公布的 Meta Quest v53 更新通知，Meta VR 头显将支持自动更新选项，在启用后便会在关机前自动更新所有已安装的 App。

对于家长用户来说，新系统还有一项实用功能，就是在 Quest 浏览器中增加了网站过滤选项，家长可以为孩子屏蔽某些特定类别的网页，而且该功能是与账户而非 VR 设备绑定，因此在 Quest 手机应用的家长监督选项里就可以进行设置。

该版本还将带来高级相机设置，包括图像稳定选项、帧速率、比特率和宽高比等。这些工具让用户能够更好地捕捉和分享头显画面。

此外，Meta Quest 浏览器将支持观看 Twitch 直播。

最后，正如官方承诺的那样，Meta Quest Pro 即将迎来 Wi-Fi 6E 支持。如果用户家里有支持 Wi-Fi 6E 的网络，就可以使用 Meta Quest Pro 实现最高 1.6Gbps 的传输。

Meta 官方表示，他们很快就会开始推出 v53 版本更新，IT之家暂未查到具体时间表。