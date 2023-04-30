比亚迪发布新一代云巴，已在重庆、深圳、长沙、西安等地应用

IT之家 4 月 30 日消息，“2022 北京-青岛国际城市轨道交通展览会暨高峰论坛”于 2023 年 4 月 27 日至 29 日在青岛开幕，比亚迪在新品发布会上发布了新一代云巴，又称“全自主绿色智慧化低运量轨道交通系统”。

▲ 图源“比亚迪云巴”微信公众号，下同

据介绍，该产品以自主化、智慧化和绿色化为支撑，在土建结构、机电装备、通信信号和智能运维等方面进行了系统性功能优化和技术升级。

云巴采用全铝车体轻量化设计，通过车载动力电池供电，100% 电制动，拥有高效能量管理系统、能量回收系统。云巴拥有独特的转向架设计，最小转弯半径仅为 15 米，最大坡度可达 12%，号称可适应各种复杂的地形，还能抗高温、耐严寒。

目前，云巴线路目前分为园区线与市政线，已经在重庆、深圳、长沙、西安和贵阳等多地获得应用，IT之家汇总如下：

园区线即在比亚迪工业园区内建设的线路，主要为员工提供通勤便利，员工可以刷工牌、注册“云通行”小程序扫码乘车或人脸识别进站乘车。目前已经开通的园区线有两条：深圳坪山园区线、西安草堂园区线。

市政线即在市区内建设的线路，面向公众开放，能为高铁、地铁、城际等大运量轨道站点集散客流，支持电子乘车码、二维码纸质单程票等多种检票方式。目前已经开通的市政线有两条：

重庆璧山云巴已于 2021 年 4 月 16 日开通；

深圳坪山云巴 1 号线已于 2022 年 12 月 28 日开通。

在建的园区线分别是：郑州园区云巴、合肥园区云巴、长沙园区云巴；

在建的市政线分别是：西安高新区云巴、贵阳 T2 线云巴。

价格方面，比亚迪员工享有园区线免费乘车服务，市政线需要购票乘车。

深圳市坪山云巴 1 号线：采用里程分段计价票制，起步价：首 4 公里 2 元，里程价：4 公里至 12 公里部分，每 1 元可乘坐 4 公里；12 公里至 24 公里部分，每 1 元可乘坐 6 公里，最高为 3 元。

重庆璧山云巴：单程票价 2 元起步，最高为 4 元。