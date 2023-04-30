U 系列复活：HTC U23 Pro 5G 手机现身 Geekbench，搭载高通骁龙 7 Gen1

IT之家 4 月 30 日消息，HTC U23 Pro 5G 出现在基准测试平台 Geekbench 上，搭载高通骁龙 7 Gen1，单核跑分 933 分，多核 2351 分。

跑分信息还显示，这款机型配备了 12GB RAM，相比上一代的 HTC U20 Pro (骁龙 765G) 大约强了 76%，目前还不清楚将在何时发布。

这颗 SoC 采用了 1+3+4 配置，有一颗 2.40 GHz 的 Cortex-A710 CPU，三颗 2.36 GHz 的 Cortex-A710，以及 1.80 GHz 的 Cortex-A510 核心，GPU 则是 Adreno 644，所以确认为高通骁龙 7 Gen1。

HTC 上一次发布 U 系列机型还是在 2020 年，配备高通骁龙 765 的 HTC U20，而这款 U23 Pro 将是 U 系列机型时隔三年再再一次面世。

众所周知，HTC 于 2019 年 10 月曾透露 HTC 已经停止在智能手机的硬件方面进行创新，重心将逐渐转移至 VR 业务。HTC 曾于 2018 年 5 月 23 日发布 HTC U12+，后于 2020 年 6 月 16 日推出了其旗下首款 5G 手机 HTC U20 5G 以及 HTC Desire 20 Pro。

参数方面，HTC U20 5G 搭载高通骁龙 765G 处理器，双模 5G，采用 6.8 英寸 FHD + 单打孔屏，配备 8GB 运行内存 + 256GB 机身存储和 4850mAh 电池，支持 QC4.0 快充、人像模式拍摄、4K 录像和后置指纹识别，采用后置四摄（48MP F / 1.8 主镜头 +8MP 超广角镜头 + 2MP 微距镜头 + 2MP 景深镜头）和 32MP 前置相机模组。

HTC U20 5G 整机尺寸 171.2 x 78.1 x 9.4 mm，重 215.5 克，运行基于安卓 10 的操作系统，包含“墨晶绿“和”晶岩白“两种配色，售 18990 新台币（IT之家备注：当前约 4273 元人民币）。