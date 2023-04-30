OPPO 新机通过 3C 认证，预计为 OPPO A1 活力版

IT之家 4 月 30 日消息，4 月 11 日，OPPO 推出了一款新品 OPPO A1 5G 手机（PHS110）。新机采用了同档位独有的素皮材质，搭载 5000mAh 电池 + 67W 闪充、支持 120Hz 高刷，也是 A 系列首次支持红外，首发价 1999 元。

有IT之家网友发现，一款型号为 PHF110 的 OPPO 手机已经通过了国家 3C 质量认证，标配 67W 快充适配器。有数码博主透露，这款机型应该叫 OPPO A1 活力版，相比 OPPO A1 升级了影像部分的硬件。

这款机型已经在 3 月通过工信部入网许可，但未公布证件照。这款机型将会配备 2.2GHz 的处理器，支持 1TB 内存卡拓展，配备 5000mAh 电池，支持 67W 快充，厚约 8.3mm，重约 195g。

其他方面，该机采用了 6.72 英寸 LCD 屏幕，分辨率 2400*1080，后置 108+2MP 双摄，前置 16MP 自拍镜头，采用侧边指纹方案。

作为对比，OPPO A1 5G 要要稍微轻薄一些，蓝黑版本 191g、8.2，橙色版本 8.25mm 193g，采用 6.72 英寸 LCD 直屏，分辨率 2400*1800 刷新率 120Hz，后置 50+2MP 双摄，前置 8MP 镜头，保留 3.5mm 耳机孔，支持红外。