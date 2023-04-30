创维汽车 4 月共交付 1226 台，海外出口 578 台

IT 之家 4 月 30 日消息，创维汽车公布 4 月交付量，4 月共交付 1226 台，海外出口 578 台，总计交付同比去年增长 10.1%。

创维汽车于 4 月 18 日首次参展上海国际汽车工业展览会，发布了 2023 款车型创维 HT-i Ⅱ、创维 EV6。其中创维 HT-i Ⅱ 预售价格 140000 元起，创维 EV6 Ⅱ 预售价格 165000 元起，预售期间最高可享受 1 千抵 1 万的超值权益。

IT 之家从官方获取到，创维 HT-i Ⅱ 提供四种配置可选，前脸采用“引力波”美学设计，下包围采用了三段式设计。整车长宽高分别是 4720/1908/1701mm，轴距为 2800mm，定位中型 SUV。该车内部配备 12.3 英寸全液晶仪表盘、12.8 英寸悬浮式中控屏，标配倒车雷达、倒车影像、定速巡航、一键启动等。

该车搭载由 1.5L 高效发动机和电动机组成的插混系统，发动机最大功率 81kW，峰值扭矩 135N・m；电动机最大功率 130kW，峰值扭矩 300N・m，匹配 E-CVT 变速箱，WLTC 工况纯电动续航里程分别为 81km、145km。

创维 EV6 Ⅱ 长宽高分别为 4720/1908/1696mm，轴距为 2800mm。搭载单电机，最大功率 150kW，峰值扭矩 320N・m，综合续航里程为 402km、520km、620km