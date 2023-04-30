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荣耀畅玩新机通过工信部入网认证：5100mAh 电池 + 10W 充电

2023/4/30 19:08:33 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 30 日消息，一款型号为 WDY-AN00 的荣耀机型已经出现在了工信部官网上，暂未公布证件照，有数码博主称其为荣耀畅玩 40。

从工信部公布的参数来看，这款机型采用了 2.2GHz 的八核处理器，不支持内存卡拓展，配备 5100mAh 电池，支持 10W 充电，由龙旗以及光弘科技代工。

此外，它还将采用 6.56 英寸 LCD 屏，拥有 1612×720 的分辨率，后置采用 13+2MP 双摄，前置 5MP 镜头，采用侧边指纹解锁方案，厚约 8.35mm，重约 188g，提供 4/6/8/12+64/128/256GB 存储。

该机配备 HW-050200C02 充电器，但实际上这款充电器已经很久没有手机使用了，甚至连荣耀商城和华为商城都已经下架。荣耀大部分机型都支持 10W 以上快充，在荣耀 9X 系列被嘲讽之后就很少再推出这种机型。

IT之家查询发现，畅玩 30（VNE-AN00）是最近一款支持 10W 充电的荣耀手机，它搭载了高通骁龙 480 Plus，采用 6.5 英寸 1600*720 屏幕，配备 5000mAh 电池，目前 1199 元（4+128GB）在售中。

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关键词：荣耀畅玩40

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