雷科防务：公司安全存储产品已与龙芯、飞腾系列 CPU 完成兼容性适配

IT之家 4 月 30 日消息，雷科防务（002413）在互动平台回复投资者关心的问题，表示公司安全存储产品已与龙芯、飞腾系列 CPU 完成兼容性适配。

投资者：

请问，公司安全存储产品已与哪些国产系列 CPU 完成兼容性适配？

雷科防务：

您好，公司安全存储产品已与龙芯、飞腾系列 CPU 完成兼容性适配。感谢您对公司的关注！

投资者：

在军机的机载产品方面，公司有哪些新产品新技术吗？

雷科防务：

您好，公司雷达系统业务群相关领先技术和产品在国防、交通、民航等行业中广泛应用，其中，公司的机载小型化 SAR 遥感探测雷达产品，承研某型无人机项目配套研制，已于 2021 年完成产品开发，并成功完成首飞实验；此外，公司安全存储业务方向研制的固态硬盘相关产品技术也已在航空领域得以应用。感谢您对公司的关注！

IT之家附雷科防务资料：